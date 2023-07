Alessandro Lequio se mofa del nivel de inglés de Victoria Federica: "No tiene ni idea"

Si en algo se caracteriza Alessandro Lequio es por no tener pelos en la lengua. Si hace unos días creaba polémica al declarar que Tamara Falcó e Iñigo Onieva no habían consumado el matrimonio tras su boda el pasado 8 de julio, este miércoles lo hacía, en "El Programa de Ana Rosa" al criticar el nivel de inglés de Victoria Federica. La influencer, hija de Jaime de Marichalar y de la Infanta Elena ha estado en el Festival Starlite, en Marbella, y allí los periodistas la han sorprendido tras asistir al concierto del pianista italiano Ludovico Finaudi, uno de sus ídolos.

Victoria Federica en Starlite. Gtres

Estas es la conversación que ha desatado la indignación de Alessandro: "Es asombroso. Siempre te escucho en mis momentos de paz. Es muy bonito, así que felicidades. Solía tocar el piano, pero ya no. Me gustaría mucho retomarlo. Tengo los dedos...", le decía Victoria Federica a Einaudi entre risas y en un inglés bastante fluido para el resto de colaboradores del programa. Alessandro Lequio, en cambio, se mostraba en total desacuerdo y así lo ha expresado: "Sorprendente lo mal que habla en inglés. No lo habla bien. Esta chica no tiene ni idea", afirmaba.