Victoria Federica y Roca Rey llevan la misma firma de trajes masculinos por las calles de Madrid

Si ayer decíamos que Victoria Federicaestaba de sesión de fotos con traje oversize y zapatillas bastas, hoy ya sabemos de dónde es el traje. Porque Victoria Federica y Roca Reyfueron fotografiados juntos en los alrededores del hotel Ritz, al lado de la pareja de influencers Tomás Páramo y María García de Jaime. El motivo de esta reunión fue para una sesión de fotos para la portada de la revista 'Fearless' en la que han participado los cuatro, según hemos podido ver en sus cuentas de Instagram. Y lo que más es que Victoria Federica se ha vestido con la misma firma de trajes madrileña que también lleva Roca Rey o Tomás Páramo. Ese toque de moda masculino para hacer a una mujer aún más empoderada como ha demostrado Victoria Federica con este estilismos.

Victoria Federica salía de un shooting en Madrid con un total look de Canali, una de las muchas marcas de la firma YUSTY 1914. El traje esta compuesto por dos piezas en azul marino con americana cruzada, un modelo clásico de la firma. Al encuentro se sumaron el torero Andrés Rocarey y el influencer Tomás Páramo, entre otros, que vestían con trajes a medida hechos por Mario Zafra, el sastre de YUSTY 1914.

Victoria Federica, modelo por un día. Gtres

Roca Rey en Madrid. Gtres

Eso sí, si la Reina Letizia se coronaba con un conjunto español, Victoria Federica ha apostado por un traje azul marino y unas zapatillas muy bastas. Entendemos que es un look más otoñal para la sesión de fotos que está haciendo junto una revista, porque si no, con estos 40 grados que volvemos a tener en Madrid sería imposible. Aunque no es la primera vez que vemos a Victoria Federica hacer de modelo, ya sea para revistas de moda, del corazón o incluso como imagen de alguna marca de moda.