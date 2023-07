Alessandro Lequio revela por qué no hablará más de su hijo Aless

El colaborador de "El Programa de Ana Rosa" ha dicho basta. Alessandro Lequio no volverá a hablar de su hijo, Aless, quien falleció el 13 de mayo de 2020, tras luchar contra un sarcoma de Ewing. Desde entonces el italiano ha preferido guardar silencio y seguir con su duelo. Sin embargo el nombre de su hijo ha estado en boca de todos... muy a su pesar, cuando se conoció que Ana Obregón había tenido una hija, Ana Sandra, nacida por gestación subrogada gracias al esperma donado por su hijo antes de fallecer.

Lequioha explicado que él está al margen de las noticias que genera su nieta, pero sobre todo que no volverá a hablar de su hijo ya que desea respetar lo que cree sería su expreso deseo al respecto. "De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él", ha dicho en "El Mundo".

"No puedes hacer nada para evitar la exposición mediática tienes que aprender a convivir con ello. Lo absurdo es esa gente que rentabiliza la fama, pero luego quiere tener sus horas de libertad. La popularidad es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones ni días libres", dice en el citado diario.