Alice Campello se sincera sobre la depresión de Morata: “No podía más. Hubo un día que explotó”

Alice Campello viene de pasar unos días muy convulsos, después de haber tenido que ser ingresada en Nueva York. Lo hizo lejos de su marido, Álvaro Morata, así como de sus cuatro hijos, para ser sometida a una intervención menor: “Me operaron hace poco (nada grave) pero no me siento todo lo bien que me gustaría. Me habría encantado estar celebrando con Álvaro, pero no ha podido ser”, desvelaba el motivo que le impidió estar en Estambul celebrando el reciente título obtenido por el club de su chico, el Galatasaray.

La influencer italiana ha querido despejar posibles especulaciones sobre los motivos de su ausencia. Sabe que su relación está siendo analizada al detalle, vista con lupa por sus fans, después de la crisis que le mantuvo separada de su marido. Lo pasaron muy mal y todo hacía indicar que la decisión de romper era definitiva, pero lograron reconducir su matrimonio por el bien de sus hijos. Se hablaron de muchas causas, pero ellos desmintieron terceras personas y enfrentamientos familiares. Fue el futbolista quien puso sobre la mesa su problema de salud mental como parte activa en el declive de su unión. Ahora es ella quien habla de esta delicada cuestión.

Alice Campello y las horas más bajas de Álvaro Morata

El capitán de la Selección Española demostró su valentía al hablar sin tabúes sobre la salud mental y cómo él había caído en sus garras. Por ello tomó la acertada decisión de ponerse en manos de profesionales para transitar los infiernos hasta recobrar el equilibrio. Él puso nombre a su mal y habló de depresión, siendo una lacra que le mermaba en el terreno de juego y le pasó factura también en el terreno familiar. Ahora ha sido Alice la que ha querido rememorar aquella etapa dura que atravesaron juntos, hasta que no pudieron más.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

“No podía más. Hubo un día que explotó. Le vi peor que nunca”, desvela la empresaria italiana al tratar frente a las cámaras lo mal que estaba su marido por aquel entonces. Tocó fondo, fue víctima de una depresión y la ansiedad que le provocaban fuertes ataques de pánico, tal y como ha relatado en el documental ‘Morata: no saben quién soy’, que prepara Movistar+ y que ya ha comenzado a promocionar.

Se trata de un pequeño adelanto a modo de tráiler de lo que se podrá ver en el documental cuando sea estrenado. Por el momento, las primeras declaraciones que han trascendido han dejado a muchos en shock. No solo al escuchar en boca de Alice Campello cómo su marido se hundió en la tristeza y sufrió las secuelas de un estado de alerta extremo, sino también cómo ella trató de servirle de apoyo: “Tienes que entrar en el campo y acordarte de ese niño que eras y el sueño que tú tenías”, le decía para animarle a dar el máximo y disfrutarlo a la vez.