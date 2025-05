Alice Campello, hospitalizada en Nueva York y lejos de Morata: “Me sacaron en silla de ruedas”

Alice Campello atraviesa días complicados. La modelo e influencer italiana ha revelado que fue recientemente operada en Nueva York, lejos de su marido, el futbolista Álvaro Morata, y de sus cuatro hijos. Aunque se trata de una intervención menor, el episodio ha sido lo suficientemente delicado como para que no pudiera estar en Estambul celebrando el reciente título de liga de su pareja con el Galatasaray.

"Me operaron hace poco (nada grave), pero no me siento todo lo bien que me gustaría. Me habría encantado estar celebrando con Álvaro, pero no ha podido ser", escribió Alice en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de una videollamada con Morata.

Fotografiada a escondidas

Más allá del susto, lo que realmente ha indignado a la italiana ha sido lo que ocurrió tras recibir el alta médica. Según relató en sus historias, tuvo que salir del hospital en silla de ruedas, aún débil, y fue fotografiada a escondidas por personas que la reconocieron. "Me quedé en shock. Eran italianos y españoles, y mandaron las imágenes a periodistas", explicó. Afortunadamente, los medios decidieron no publicarlas al entender la situación: "Gracias a Dios, todavía hay personas buenas y humana", escribió.

Alice Campello Edicion7 La Razón

La creadora de contenido aprovechó para lanzar una reflexión sobre el respeto a la intimidad, especialmente en momentos vulnerables. "Me parece terrible que alguien que no sabe lo que tienes se atreva a hacer fotos o vídeos sin tu consentimiento, y más aún que lo envíe a la prensa", lamentó. "Si hubiera sido algo grave, podrían haber generado un problema muy serio para mí y para mi familia".

Pese al mal trago, Campello ha recibido una oleada de mensajes de apoyo, entre ellos uno muy especial: el de Álvaro Morata. El delantero le dedicó unas palabras públicas desde Turquía: “Gracias por estar siempre aquí. Te echo de menos”.

Con la serenidad que la caracteriza, Alice sigue centrada en su recuperación, rodeada del cariño de sus seguidores y el apoyo incondicional de su pareja, aún a kilómetros de distancia.