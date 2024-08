Álvaro Muñóz Escassi despierta el interés de la prensa rosa y, presuntamente, el de la Guardia Civil

El verano de 2024 no está siendo liviano para Álvaro Muñóz Escassi y podrá decir que difícilmente quedará en el olvido: el jinete rompió su relación con María José Suárez, y desde entonces, se ha abierto la caja de Pandora: presuntas infidelidades, testimonios de él en los que afirmaba que tenía una relación abierta con la diseñadora, desmentidas de ella, y un acercamiento con Hiba Abouk que ha hecho las delicias del papel couché.

Ahora, se le podría sumar una nueva complicación: el programa 'Fiesta' ha revelado que el jinete habría conducido temerariamentepor las carreteras de Tarifa, cometiendo nada más y nada menos que 37 infracciones en siete minutos, lo que habría provocado que estuviese siendo investigado por la Guardia Civil-siempre según dichos testimonios-. En las imágenes que han emitido desde el programa, se puede ver el coche que supuestamente conducía Escassi cambiándose de carril de forma ilegal, adelantando a los vehículos que se interponían en su camino de forma peligrosa o saltándose señales de tráfico.

Ante esto, el periodista Omar Suárez ha relatado el motivo que estaría detrás de tanta prisa: "Parece que estaba siendo perseguido por compañeros de prensa para captar una imagen, pero no justifica que te saltes todas las normas de circulación", ha comentado. De ser él quien estuviese detrás de ese volante, es probable que la carrera no le saldría gratis. "La Guardia Civil va a iniciar una investigación sobre lo acontecido y lo más normal es que pidan a Escassi que identifique quién era el conductor del vehículo, si era él u otra persona", ha asegurado el colaborador Juan Luis Galiacho.

Para analizar las repercusiones legales 'Fiesta' ha invitado a un profesor de autoescuela que ha analizado las imágenes. El experto ha aseveradso que en las imágenes se pueden ver un total del 27 infracciones leves, 9 graves y 1 muy grave. Sobre las consecuencia que esto podría tener, ha comentado que saltarse las normas de esta forma, podría suponer la pérdida de 28 puntos y una multa de 4.460 euros.

Escassi, desesperado de la tormenta mediática

El jinete reconoció la semana pasada que se sentía sobrepasado, y es que ya son varios los rumores que lo relacionan con distintas mujeres durante su noviazgo con Suárez. "Estoy desesperado, esto es insoportable. No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio, quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo", contó Beatriz Archidona que le transmitió.

Además, la colaboradora, comentó que el jinete le dijo que se había separado de María José Suárez "porque ella quiso separarse". "Si María José está mal lo siento. Siento mucho que esté mal. Ante todo le tengo cariño por todo lo que hemos vividio. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí", zanjó.