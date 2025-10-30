Álvaro Muñoz Escassi se sincera tras su ruptura con Sheila Casas: "Vine de 'Supervivientes' tocado"

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los numerosos rostros conocidos que ha acompañado a Terelu Campos en el gran estreno de su obra "Santa Lola" en el Teatro Calderón de Madrid. El jinete ha reaparecido ante las cámaras dos días después de haber celebrado su 52 cumpleaños, una fecha muy señalada que festejó soltero tras su ruptura con Sheila Casas en julio de este año.

Abierto al amor

"Estoy muy tranquilo. Es verdad que me he ido un poquito fuera de España porque tenía ganas de viajar y desconectar. Y estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Me operé del menisco derecho y ahora me tengo que operar del izquierdo. Estoy muy mayor", ha bromeado entre risas Escassi sobre el momento que atraviesa. A pesar de las circunstancias, "siempre estoy abierto al amor. Yo soy muy amoroso".

Tal y como ha desvelado el jinete, ahora mismo no tiene el corazón ocupado porque "llevo un tiempo muy pensativo. Vine de 'Supervivientes' tocado. Vine tocado, vine dándole muchas vueltas a la vida y es verdad que estoy... Paso mucho tiempo solo, que me encanta".

Escassi revela que Sheila Casas no le ha felicitado en su cumpleaños Europa Press

Aunque ha reconocido que con Sheila Casas hay "buen rollo", "no me ha felicitado, pero porque es despistadísima y no se ha acordado que es mi cumpleaños". "Yo la conozco muy bien, yo la conozco muy bien y me... ¿Sabes lo que pasa? Que si me felicita, pues ya... me pongo yo así como nervioso y tal, ¿vale? Y ella lo hace por mí", ha explicado sobre el enigmático motivo por el que la abogada no se ha puesto en contacto con él en su aniversario. "Claro, es que tú imagínate que me felicita, Sheila, pues yo... Uff...", ha añadido el jinete.

Sin contacto tras su separación

Fue hace justo un año cuando salió a la luz el romance sorpresa de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Ambos conformaron una de las parejas más mediáticas y perseguidas de 2025 hasta que anunciaron su ruptura a principios de julio tras el regreso del jinete en "Supervivientes". A principios del mes de octubre, la abogada reveló que no tenían contacto.