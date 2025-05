Álvaro Vargas Llosa desmiente los rumores sobre la muerte de su padre: "Tenía las defensas muy bajas"

Justo cuando se cumplen tres semanas de la muerte de Mario Vargas Llosa, que perdió la vida en su Lima natal el pasado 14 de abril, su hijo Álvaro rompe su silencio en una sincera entrevista publicada en una sincera entrevista en “El Comercio”. Entre otros asuntos, se pronuncia sobre los rumores que han circulado acerca de la causa de la muerte de su padre, que según el periodista Jaime Bayly sufría “cáncer hematológico” desde hacía años.

Álvaro Vargas Llosa no desmiente directamente al tertuliano peruano, pero sí aconseja “no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia”, en lo que parece una alusión velada a la información de Bayly.

Pese a la discreción que siempre ha caracterizado a la familia, salvo los años en los que Vargas Llosa compartió su vida con Isabel Preysler, Álvaro no tiene reparos en ofrecer detalles sobre la salud de su padre y aclarar la verdadera causa de su fallecimiento. “Mi padre no murió de leucemia, enfermedad en la que la médula produce una cantidad excesiva de blastos. No era su caso. Lo que tenía era unas defensas muy bajas que lo hacían propenso a infecciones de distinto tipo”, recalca el ensayista.

La verdadera causa de la muerte de Vargas Llosa

Además, explica que Vargas Llosa sufrió un deterioro progresivo de su salud en los últimos meses de su vida, experimentando complicaciones como una insuficiencia cardiaca. Finalmente, fue una neumonía la que acabó con su vida.

Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro Jose Ignacio Viseras GTRES

Una versión definitiva sobre la muerte del Nobel de Literatura que ya recogió el abogado Enrique Ghersi, que fue jefe de campaña del Premio Nobel durante su candidatura a la presidencia de Perú hace 35 años. “Una neumonía ha sido finalmente la causa de su fallecimiento. Eso es muy triste”, reveló el letrado, pocas horas después del fallecimiento del escritor, en el programa de televisión peruano “Panorama”.

Además, muy amigo de Vargas Llosa, narró cómo celebraron con familiares y seres queridos el 89º cumpleaños del Nobel, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo. “Él ya estaba mayor, pero la pasó muy bien, estuvo haciendo chistes, le cantamos y comió tarta. Estuvo muy contento, muy feliz, porque vino gente del extranjero, familiares… Todo el mundo estuvo presente, y fue muy emotivo. Nadie pensó que dos semanas después íbamos a tener la triste noticia de su fallecimiento”, recordó Ghersi.

El nuevo papel de Patricia Llosa

Tras la separación de Preysler, Patricia Llosa volvió a ocupar un lugar central en la vida de Vargas Llosa, quien, ya consciente de la cercanía del final y de los errores cometidos, deseaba pasar sus últimos años rodeado de sus hijos y de la mujer que los había traído al mundo.

Patricia no solo le brindó su perdón, sino que reafirmó públicamente su compromiso con el escritor. Así lo evidenció en febrero de 2023, durante la ceremonia de ingreso de Vargas Llosa en la Academia Francesa. Consciente de que todas las miradas estarían sobre ella, asistió junto a sus hijos al acto celebrado en París, reivindicando discretamente su lugar en la historia del autor.

Author Mario Vargas Llosa posing w. his wife Patricia. H. John Maier Jr. Getty Images

Ese compromiso no se extinguió con la muerte del novelista. Patricia Llosa parece decidida a preservar y promover el legado de Vargas Llosa, erigiéndose en una especie de embajadora familiar.

El pasado 22 de abril, embarcó en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, atracado en el puerto del Callao -donde la princesa Leonor cursa parte de su formación militar-, acompañada por dos de sus hijos, Gonzalo y Morgana. Un gesto que no solo evidencia la cercanía de la familia con la Casa Real, sino también el respeto que esta institución ha manifestado por las letras y la cultura.

La princesa Leonor se reúne con la viuda e hijos de Vargas Llosa a bordo del Elcano CASA DEL REY Agencia EFE

Otra cita relevante en su papel de emisaria fue la Feria del Libro de Buenos Aires, que se celebra del 24 de abril al 12 de mayo. Ciudad con la que Vargas Llosa mantuvo siempre un estrecho vínculo, fue también escenario del homenaje a su memoria con la presentación del libro "Vargas Llosa, su otra gran pasión", del escritor Pedro Cateriano. Patricia y su hijo Álvaro, el primogénito y más mediático, estuvieron presentes junto a más de un centenar de asistentes.