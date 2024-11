Ana Boyer: «No descartaría presentar las Campanadas en familia»

Ana Boyer presentó el pasado jueves «Sauce», la nueva colección de Trucco, firma de la que es embajadora. La hija de Isabel Preysler está muy contenta de ser la imagen de esta marca con la que comparte tantos valores, además de ser «ropa cómoda y que sienta bien» y que «quiere acompañar a la mujer en cualquiera de sus planes de la semana, tanto para ir al trabajo como para una cena con amigas», explica a LA RAZÓN. «Me importa mucho que las marcas apoyen a la familia, que intentan ser sostenibles y que apoyan a la mujer, que intentan acompañarla de una forma que le haga sentir cómoda y resalten su figura, como están haciendo con esta colección. Mezclan muchas texturas, colores, pero también es tradicional».

Ana Boyer Cedida

Ana Boyer ha encontrado en Trucco a su mejor aliado a la hora de vestir. «Me gusta sentirme cómoda. Al igual que a mi hermana Tamara me encanta seguir las modas, yo prefiero sentirme bien y cómoda con lo que llevo y si no es tendencia, no pasa nada». La pasión por la moda y la elegancia innata le viene de familia. Aunque ella es mucho más clásica que su madre o la marquesa de Griñón, siempre les pide opinión a la hora de elegir un «look» para una ocasión especial. «Aunque a veces son críticas, realmente son honestas. Suelo aplicar sus consejos y me fío», nos confiesa entre risas.

Ana Boyer es uno de los rostros más solicitados de nuestro país y un reclamo para las grandes firmas. Más allá de su trabajo en el mundo de la moda, la hija pequeña de Isabel Preysler ha dado este año el salto a la televisión en «Bake off: famosos al horno», un «talent show» culinario en el que participó junto a su hermanoJulio José y en el que se proclamó como ganadora de la edición. «He recibido más propuestas de televisión. No es que las haya rechazado, pero yo creo que son momentos en la vida. En ese momento me encajó en ese período de tiempo, podía estar viajando y me apetecía hacerlo. Ahora es mucho más complicado». Eso sí, no descartaría presentar las Campanadas con su familia si se lo propusieran. «¿Todos juntos? A lo mejor sí aceptaríamos, puede ser que sí. Sería muy divertido, nunca se sabe», expresa.

Isabel Preysler, junto a sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer Gtres

Ana Boyer está centrada en sus compromisos profesionales y volcada en su familia. El 24 de abril de este año nació el pequeño Martín, su tercer hijo en común con Fernando Verdasco, y se encuentra viviendo en una nube desde entonces, aunque al principio le costó organizarse. Como ella misma reconoce a este periódico, está llevando «muy bien» esta nueva maternidad. «Al principio nuestra vida fue un poco caótica porque no nos esperábamos lo complicado que puede llegar a ser gestionar la vida con tres hijos, pero un bebé siempre trae muchísima alegría y estamos felices con Martín. Sus hermanos le adoran».

Fernando Verdasco y Ana Boyer. Gtres

De momento, la hermana de Tamara descarta mudarse a España y está muy feliz en Doha. Tal y como desvela a este periódico, se encuentra «en un momento muy estable». «Hemos pasado muchos años con mi marido viajando todas las semanas y ahora, por fin, está un poco más estable. Tenemos una vida familiar muy unida y para nosotros es un privilegio poder pasar tanto tiempo con nuestros hijos y poder disfrutarlos tanto. Cuando estamos en Qatar hacemos muchísimos planes, estamos todo el tiempo en familia y somos una piña, y eso lo disfrutamos muchísimo. Allí nos damos cuenta de que tenemos mucho tiempo para nosotros, aunque sea ir al parque los cinco juntos o ir a la playa, y eso me da muchísima paz. Poder vivir esta experiencia con mi familia sería muy distinto si viviéramos aquí».