Ana Obregón celebra Halloween con unas imágenes de su hijo Aless disfrazado

Ana Obregón es una mujer valiente que encarna una poderosa paradoja: la celebración de la vida a pesar de la muerte, el elogio de cada día para superar la tristeza. Ha logrado hacer de la pérdida de su hijo Aless un motivo para seguir luchando de manera pública y privada por la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio, su legado más íntimo.

La llegada al mundo de su nieta Ana Sandra, Anita, como ella dice, le ha llenado de razones: "He vuelto a nacer con mi nieta", repite. La actriz vive una segunda maternidad envuelta en emoción, aunque no está exenta de polémica. La niña nació por gestación subrogada en Miami, con el esperma congelado de su hijo, fallecido en 2020 a los 27 años. Ana, legalmente madre, biológicamente abuela, decidió hacer del amor una continuación.

Felicidad en medio del duelo

Comparte escenas de juegos, paseos por el jardín y cumpleaños en tonos pastel. Ha confesado que la niña "le devolvió el aire a los pulmones" y que, por primera vez en años, siente que puede mirar hacia adelante. En su perfil de Instagram, cada imagen de Anita testifica ese intento de fijar la felicidad en medio de un duelo que, como advierte, va a durar para siempre.

Su vitalidad es una forma de resistencia y en esa obstinación ha celebrado la fiesta de Halloween, con el recuerdo muy presente de Aless. Ha compartido a través de sus redes sociales unas fotografías de su nieta Ana Sandra disfrazada de bruja en Halloween.

Admite que es una fiesta de "sentimientos encontrados". No puede evitar que la memoria le devuelva aquellos años en los que era su hijo quien se disfrazaba. Ahora Anita va descubriendo el mundo y las tradiciones a través de las imágenes que le muestra su abuela."Halloween. Día de sentimientos encontrados. Tu primer disfraz Anita. Brujita Buena. Preparando una pócima que es mi resurrección. Tu primer disfraz, Aless. Si supieras cuánto duele no poder volver a disfrazarte", escribe la actriz junto a fotografías de Ana disfrutando de Halloween con un disfraz de bruja y otras tres instantáneas de su hijo caracterizado, entre otras cosas, de Superman.

Hace solo unos días, el suicidio de una adolescente en Sevilla, víctima de acoso escolar, le hizo recordar algunas vivencias de Aless durante su infancia. Denunció que no fue sencilla, siempre acosado por las cámaras y los micrófonos que mordía con rebeldía. También en el colegio soportó continuamente feos comentarios y ataques por parte de compañeros, hasta que decidió tomar cartas en el asunto.