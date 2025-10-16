Ana Obregón habla del bullying que sufrió Aless Lequio y lo que hizo para eliminar su drama

Toda madre quiere lo mejor para su hijo. Su sufrimiento se convierte en propio cuando no sabe qué hacer o qué herramientas emplear para proteger a su prole. De ahí lo angustioso que resulta el bullying que sufren muchos menores en las escuelas y que sigue sin encontrar remedio por parte de las instituciones o los centros de estudios. Siguen produciéndose episodios de acoso escolar, lo que empuja a muchos niños a tratar de quitarse la vida. Esto se ha hablado ampliamente en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’, robándole una confesión a una de sus colaboradoras estrella: Ana Obregón.

La actriz y bióloga también ha tenido que lidiar con esta problemática en casa con su hijo Aless Lequio. Cinco años después de su pérdida sigue teniéndole muy presente, no solo en su día a día al cuidar a su hija Ana Sandra, sino también cuando echa la vista atrás y piensa en lo bueno y lo malo que definió su vida. Su infancia no fue sencilla, siempre acosado por las cámaras y los micrófonos que mordía con rebeldía. También en el colegio, donde era víctima de feos comentarios y ataques por parte de compañeros, hasta que su madre tomó cartas en el asunto.

Ana Obregón y su solución contra el bullying

La muerte de una niña de 14 años víctima del acoso escolar en Sevilla ha planteado el debate en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Esto ha llevado a Miguel Lago a hablar de su propio caso en el colegio de su hija, así como lo hizo también Mar Flores hablando de lo mal que lo pasó Carlo Costanzia en su infancia y lo lastró de por vida a problemas de salud mental y adicciones. Este jueves Ana Obregón se ha sumado a la denuncia pública, dejando constancia de que su hijo también tuvo que convivir con el bullying, aunque ella tomó una iniciativa que fue decisiva para frenar los episodios.

Aless Lequio ha sufrido mucho la fama que arrastraban sus padres y se sentía siempre en el ojo del huracán. En la calle le seguían varias cámaras, fotógrafos y periodistas. En el colegio se las veía contra otros niños con ansias de hacerle más daño: “Yo lo sufrí con mi hijo y no voy a contar lo que hice, pero lo que hice dan ganas de que lo hagan todas las madres”, comienza a desvelar Ana Obregón, que no está orgullosa de los métodos empleados, aunque sin duda le dieron los resultados esperados. Por eso no se arrepiente de nada.

“Hice algo que hay que hacer, porque si no hace nada el colegio, si no hacen nada las leyes, la fiscalía, la policía… Ahora investiga”, se queja la colaboradora. Y es que no comprende cómo ahora la justicia comienza a investigar la muerte de la menor de 14 años en Sevilla, cuando se llevaba denunciando su situación desde hacía un tiempo atrás. Ahora es tarde para esa madre que entierra a su hija sintiéndose que no ha sido escuchada. Ana Obregón no quiere desvelar qué hizo para solucionar este problema con su hijo, no es algo de lo que pueda presumir y sabe que ponerlo sobre la mesa le granjearía problemas y críticas. Aun así, por el bienestar de su hijo y por asegurar su felicidad era capaz de cualquier cosa. Como todas con sus vástagos.