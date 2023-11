Anabel Pantoja confiesa lo que jamás perdonará a ‘Sálvame’ y que aún le hace llorar

Anabel Pantoja abandonó ‘Sálvame’ muy dolida y con la firme intención de no regresar jamás. Pero también se alejó de los pasillos de la cadena, porque quiso apostar más por su faceta como influencer, lo que le permitía disfrutar mejor de su nueva vida en Gran Canaria, donde se ha comprado una mansión que aún está en proceso de remodelación, como así mostró recientemente. Pero la sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a Mediaset, pillando a muchos por sorpresa, pues parecía que su relación se había roto drásticamente, como así le ha sucedido a otros muchos de sus compañeros de ‘Sálvame’. No es su caso y ella volverá siendo una de las estrellas de ‘Desnudos por la vida’. Eso sí, no olvida su pasado en televisión, pues ha sido muy traumático para ella algunos de los episodios que ha tenido que sufrir en directo.

Anabel Pantoja llorando Redes sociales

Sobre todo esto ha hablado Anabel Pantoja para el podcast ‘Querido Hater’ de Malbert. El youtuber le ha preguntado a su invitada de esta semana directamente por el motivo real por el cual dejó de formar plantilla en ‘Sálvame’. Ella se ha sincerado: “Al final seguía, me ofrecieron ir a ‘Supervivientes’ y yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: ‘Vente’. Y me tiré y cambió mi vida para bien y para todo. Y así es cuando salí de ‘Sálvame’. Y ya cuando regresé decidí no volver”, detalla la que fuese una de las colaboradoras estrellas del programa.

“Cuando regresé de ‘Supervivientes’, yo para mí regresé de otra manera, con mucho dinero, también tengo que decirlo. Gané muchísimo, vine la última. Yo tenía otras expectativas y no quería otra vez ponerme a sufrir”, recuerda cómo el programa de supervivencia le ayudó a poner sus prioridades en orden. El dinero también ayudó a poder hacerlo, pues la televisión siempre había sido su principal fuente de ingresos, hasta que Instagram logró cubrir ese hueco.

Pero la clave está en un suceso concreto que le hizo replantearse su permanencia frente a las cámaras: “Ya cuando volví, que no quiero tampoco que nos pongamos tristes ni nada, el motivo principal fue el final de mi padre. Creo que no se portaron bien y que a día de hoy nunca se lo perdonaré”, sentencia emocionada por haber removido uno de los episodios que más daño le han causado. No solo la muerte de Bernardo Pantoja, sino también por ver cómo sus compañeros y amigos aprovecharon ese instante para continuar haciendo leña del árbol caído, aunque sabían el daño que le estaban causando a ella.

“Como esa había una media de cuatro o cinco y después detalles feos en el final de vida de él, que creo que yo no merecía, aunque no hubiera estado allí. No, no me merecía el cubrir un diagnóstico y un cómo estás, cómo no estás, y por qué no está ella, por qué no ha venido. El juzgarme como hija cuando saben perfectamente que he dado todo lo que tengo y más por él. Entonces pues una cosa, una espinita que era contradictorio. Quería volver por estar con ellos, por pasarlo bien, por tal y nunca me alegraré del final de ‘Sálvame’. Es verdad que me quedo más tranquila, no puedo mentirte, pero eso se les escapó”, le desvela a Malbert muy sincera Anabel Pantoja.