La opinión de Belen Esteban sobre los rumores de infidelidad a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja lleva meses en el punto de mira desde que confirmó que estaba embarazada de cuatro meses de su novio, David Rodríguez, un fisioterapeuta cordobés con el que mantiene una relación desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, no todo han sido felicitaciones y "la sobrinísima" ha tenido que enfrentarse a un aluvión de críticas que cuestionaban si estaba preparada para ser madre y además, a rumores de infidelidad por parte de su pareja.

Hace unos días en el programa 'Fiesta' el periodista Jorge Moreno insinuó que David Rodríguez le había sido infiel a Anabel con una chica en Canarias y desde entonces los medios se han hecho eco. En medio del supuesto engaño, la chica habría grabado un vídeo con la intención de chantajear posteriormente a Rodríguez con hacerlo público y pedirle dinero. En esos momentos, la sobrina de la tonadillera se encontraba en el festival de Coachella y según el equipo de 'Fiesta' ella decidió perdonarlo.

"Anabel Pantoja habría llamado a Ana Rosa para parar la historia de la infidelidad de su novio en el programa ‘Fiesta’", contó María Patiño en 'Ni que fuéramos Shh'.

Belén Esteban, que mantiene una gran amistad con la sobrina de Isabel Pantoja, también expresó algunas palabras, aunque de forma muy delicada, debido a su vínculo: "Yo la veo tan feliz que vamos...", comenzaba declarando la colaboradora. "Yo sé que estar embarazada no es estar enferma, pero yo la veo tan feliz que sería una putada que yo siendo como su familia le dijera algo así. No sé lo que habrán hablado o qué no, pero no soy quién para romper esa amistad".

Patiño, se extrañó de la discreción de la mediática y ella reiteró que prefería mantenerse al margen del asunto, confesando que le han ofrecido contemplar imágenes que ha optado por "no ver". "Prefiero no hablar con ella de este tema, lo que ya ha pasado con David, que no sé si es verdad, no es mi problema", aseveró.

Asimismo, aseguró que si algunos de sus amigos se encontrasen en la situación de Anabel, tampoco les diría nada. Finalmente, dictaminó que "la verdad saldrá en algún momento".

Reacción de Belén Esteban ante el embarazo

Belén Esteban y Anabel Pantoja comparten años de amistad y Belén expresó su emoción en sus redes sociales cuando Anabel anunció su embarazo: "No puedo estar más feliz, mi “gordi” Anabel y David van a ser papás y yo tía", escribió junto a una imagen en la que aparece junto a su amiga en un sofá, tocando su barriga y apoyando su cabeza en ella.