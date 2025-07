Anabel Pantoja explota en redes tras unas horas complicadas: "Ha sido uno de los peores días de mi vida"

Anabel Pantoja ya ha vuelto a Gran Canaria tras unos días en la península sin parar. Recorriéndose todo Andalucía para reencontrarse con su primo, Kiko Rivera, la influencer se encuentra en Arguineguín de nuevo junto a su hija Alma.

El peor día de Anabel

Una vez asentada de nuevo en su casa, la sobrina de la tonadillera se ha desahogado en Instagram con sus más de 2 millones de seguidores. Tras un día complicado, Anabel, sin entrar en detalles de lo ocurrido, se ha sincerado en su perfil a través de un story.

"A ver, sinceramente no es el mejor vídeo, no es la mejor luz, no es la mejor cámara en el mejor momento, pero que sepáis que mismamente he dicho: ¿hola?", ha comenzado diciendo la influencer, totalmente abatida. "Llevo desde por la mañana que no he parado, ha sido uno de los, no de los peores días de mi vida, porque no, porque no es el peor, pero qué día, qué de cosas, qué de problemas, qué de noticias, qué de llamadas, qué de impedimentos", ha relatado la prima de Isa Pantoja, explicando los motivos de su cansancio.

"Y te pilla aquí sola, joder, es tremendo", ha expresado Anabel, consciente de que su familia está en la península y no cuenta con ayuda física en Canarias. "Es tremendo, cuando se juntan algunos días todo es como: 'Señor, ¿es real?, ¿todo para mí hoy?,¿ hoy no me lo puedes dosificar?. Pues nada. Son las 10 de la noche, acabo de salir del Mercadona y voy para casa, y ahora queda lo que queda", ha zanjado la influencer, totalmente agotada por su día.

Muy criticada

Aunque Anabel Pantoja esté muy acostumbrada a las críticas, lo cierto es que en las últimas semanas ha recibido mucho hate. En esta última ocasión, la influencer compartió una publicación de su día en redes y recibió muchos comentarios negativos, motivo por el que volvió a estallar en redes.

"Ayer subí un vídeo recopilando lo que puedo hacer en una mañana cuando estoy en Canarias, cuando no tengo que irme a trabajar a Madrid o a la península. Subí las cosas cotidianas, poner una lavadora, darle el bibi a la niña, hacer potito, recoger, tal, tal, tal", declaró la sobrina de la tonadillera. "Los comentarios son muy heavys. Intento no leer nada porque si no me tiraría por un balcón. Son tremendos: "Y eso que no tienes que irte a trabajar ocho horas", "¿Y eso lo haces solo un lunes? Eso lo hago yo todos los días de lunes a domingo", ¿Qué voy a estar subiendo el mismo vídeo todos los días?".

"Veo que es como un "bua, ocho horas en la oficina, es muy cómodo estar por casa". Para mí, todas, todas las mujeres que salen a trabajar ocho horas, o las que se quedan en casa cuidando a sus hijos, haciendo las tareas del hogar, saliendo a hacer gestiones, papeleo, luchando… para mí tienen el mismo mérito. Vamos a intentar pensar que todas, todas las mamis, estén trabajando en una oficina o en casa haciendo cosas, están trabajando y están luchando por sacarnos adelante", zanjó Anabel sobre el asunto.