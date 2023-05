Isabel Pantoja anuncia por sorpresa un concierto en el Palau Sant Jordi

Buenas noticias para los fans de Isabel Pantoja. La tonadillera ha anunciado por sorpresa a través de su cuenta oficial de 'Instagram' un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 30 de diciembre. Después de más de 6 años sin actuar en la ciudad condal, la artista vuelve a pisar el escenario del auditorio catalán para despedir este gran año lleno de éxitos.

Isabel Pantoja ha anunciado la fecha tan señalada a través de un reels en 'Instagram' junto al siguiente texto: "Te vuelvo a ver Barcelona después de 6 años. Nos vemos este 30 de diciembre en el Paulau Sant Jordi. Os espero con todo mi corazón y en unas fechas muy señaladas". La tonadillera va a decir adiós a 2023 por todo lo alto y las entradas ya han salido a la venta. Los precios de las localidades varían en función de la butaca y van desde los 60 a los 176 euros.

No es la primera vez que la artista anuncia por sorpresa en sus redes sociales alguno de sus shows. El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, Isabel Pantoja sorprendió a todos sus seguidores con una fecha muy especial para ella. La tonadillera actuará el próximo 23 de septiembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla para conmemorar su 50 aniversario en el mundo de la música y de los escenarios. Sin lugar a dudas será uno de los shows más emocionantes e importantes de su larga y exitosa trayectoria en la música y aún quedan algunas entradas a la venta. Seguro que por este aniversario la artista ha elegido despedir este año a lo grande con un concierto multitudinario en uno de los auditorios más importantes de nuestro país.

Este 2023 ha sido muy importante para Isabel Pantoja. La tonadillera regresó a los escenarios por todo lo alto con una gira por Estados Unidos. Después de hacer 'sold out' en Miami, Nueva York y Los Ángeles, terminó en Puerto Rico con un concierto multitudinario y se despidió de Latinoamérica entre lágrimas y emocionada por todo lo vivido esas semanas. "Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En once años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos treinta años viniendo. Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo", dijo la artista al terminar su último concierto en América. ¿Volverá a colgar el cartel de 'todo vendido' en el concierto del Palau de Sant Jordi?