Ángel Cristo se desmiente a sí mismo al arremeter contra su madre, Bárbara Rey

Hace menos de un año, Ángel Cristo Jr hablaba maravillas de su madre, Bárbara Rey, en un programa de Bertín Osborne, la calificaba de “muy trabajadora. Siempre estaba trabajando, hacía todo lo posible por nosotros…". Y al hablar de la relación de sus padres, caótica y polémica, era todavía más claro: “Veía que las cosas que hacía mi padre estaban mal, entonces me posicioné del lado de mi madre". Por eso choca que ahora se desmienta a sí mismo arremetiendo este viernes en una entrevista televisiva contra su progenitora, de la que asegura que “ella era la verdadera pesadilla de la casa”.

Ángel Cristo 'De Viernes'

Desde el entorno de Bárbara dejan entrever que “ese hombre está muy mal de dinero y se ha vendido al mejor postor. Y, claro, tiene que crear una gran polémica, porque, si no, no interesarían sus declaraciones. Su madre y su hermana hablaron con él al enterarse de que había concedido esa entrevista tan hiriente, intentaron que se echara para atrás y que esa charla no saliera a la luz, pero Ángel no entró en razones y siguió adelante con lo que todos consideramos una traición rastrera y desmesurada. Porque cuenta cosas que, a estas alturas de la vida, ni vienen a cuento ni se atienen a la verdadera realidad que vivió cuando era mucho más joven”.

El periodista Pepe Del Real desvelaba en el programa “Vamos a ver” de Telecinco que “Ángel tiene una deuda por una pensión de manutención que no le ha pagado a la madre de su hija. Por dinero está hablando, y por dinero sería capaz de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana”.



En fin, que Bárbara está destrozada por partida doble, por la muerte de su hermano Salvador esta mañana, y por lo que soltará por la boca en su contra su propio hijo.

Ángel está separado de la madre de su hija y tiene una nueva pareja, una joven morena y muy agraciada, con la que, tanto su madre como su hermana, se llevan muy bien.