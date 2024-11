Arantxa de Benito le da un consejo a Isabel Pantoja sobre el embarazo de Isa Pantoja: "No se lo puede perder"

Arantxa de Benitole ha dado un consejo a Isabel Pantoja, tras conocer que Isa Pantoja está embarazada. La madre de Zayra Gutiérrez reconoce que a ella le ha cambiado la vida con la llegada de su nieto.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia y en un día muy representativo para la fundación Infancia sin Fronteras, Arantxa de Benito ha organizado una gala para recaudar fondos que irán destinados a los afectados por la DANA de Valencia. Una convocatoria que ha reunido a 400 personas.

Arantxa de Benito y su nieto, Hugo Arantxa de Benito Instagram

"Es la etapa más bonita que podíamos estar viviendo, con la alegría, todavía juventud, salud que tenemos, la capacidad de tirarnos al suelo, rebozarnos en arena, pisar charcos. Eso no se lo puede perder", ha aconsejado a Isabel Pantoja.

Sobre esta etapa, la exmujer de Guti ha señalado además que "es lo más bonito que he vivido en mi vida. Lo estoy disfrutando muchísimo y me está enseñando cosas que con mis hijos no pude aprender porque con ellos era preocupación y ocupación 24/7. Ahora me toca otra parte de la vida", ha confesado.