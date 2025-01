Así fue el desplante de Demi Moore a Kylie Jenner en los Globos de Oro: "Parece una matona"

Demi Moore se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la pasada entrega de los Globos de Oro. No solo por el galardón que se llevó a casa en la categoría de Mejor Actriz gracias a su brillante trabajo en “The Substance”, una de las películas que han marcado el 2024, sino porque además se posicionó entre las mejores vestidas de la noche, un ránking algo baladí pero del que siempre está bien formar parte.

Además, se ganó el aplauso de buena parte de la opinión pública gracias al emotivo discurso que pronunció tras recoger su anhelado premio sobre el escenario. “Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”, dijo, conmoviendo a todos los asistentes.

Sin embargo, en las últimas horas se han viralizado unas imágenes recogidas por las cámaras de la ceremonia de los Globos de Oro que no han dejado a Moore muy bien parada. En el vídeo, la premiada actriz aparece acercándose a la mesa en la que se encontraba su compañero de profesión, Timothée Chalamet, al que saluda efusivamente mientras mantiene una pequeña charla con él. Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian y pareja del actor, se encontraba al lado y de sus gestos se entiende que tenía intención de saludar y presentarse a Demi Moore, pero esta la ignora por completo. De hecho, abandona el lugar sin haber dirigido una sola mirada a la novia de su amigo.

Una suerte de indiferencia hacia Jenner que ha provocado comentarios de todo tipo, en su mayoría solidarizándose con la gran olvidada. “No es que yo sea fan de Kylie Jenner, (...) pero lo que hizo Demi es totalmente irrespetuoso. Parece una chica muy mala y una matona. A mí, eso me haría sentir como una mierda”, dice una de las usuarias de X, la red social de Elon Musk antes llamada Twitter. “Estaba tratando de darle a Demi el beneficio de la duda, pero sigo viendo clips desde todos los ángulos y ella estaba ignorando adrede a la pobre Kylie. No estuvo bien”, añade otro.

Pero ya saben que para gustos, colores, y hay otros tantos que aplauden la reacción de Demi Moore porque no aprueban la presencia de Kylie Jenner, una socialité venida a más, en una ceremonia de cine.

Aunque las dos protagonistas se mantienen, de momento, en silencio, una de las hijas de Demi Moore, Tallulah Willis, sí ha sacado las garras por ella en sus redes sociales. Asegura que no se produjo ningún desplante por parte de la actriz y que, simplemente, no la vio por culpa de la emoción: “Estaba en estado de shock y alegría total y se movía por una sala llena de amigos. No hubo ningún tipo de desaire, si hubiera visto a Kylie Jenner queriendo felicitarla, le habría dado todo el tiempo y el espacio”.