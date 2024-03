Jorge Sanz cuenta la verdad de su romance secreto con Belén Esteban: “Éramos jóvenes”

A Jorge Sanz se le fue la lengua al poner sobre el tapete mediático su relación secreta con Belén Esteban. “Vaya charco en el que me acabo de meter”, reconocía ante los micrófonos de ‘Europa Press’ al reconocer que en el pasado hizo muy buenas migas con la excolaboradora de ‘Sálvame’: “Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, fantástica, vamos”, decía, a la par que la describía como “una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. A mí ese tipo de gente me cae muy bien”. Eso sí, no llegaba a decir que entre ellos surgió el amor, ni tampoco un rollete. Pero son muchos los que así lo entendieron, provocando un gran revuelo. Ahora, aprovechando que estaban de nuevo los micrófonos abiertos, ha querido aclarar sus palabras para alejarse de la controversia generada.

Belén Esteban Mediaset

El actor ha acudido al Festival de Málaga para presentar la película ‘Por tus muertos’ y allí ha aclarado la relación que le unía a Belén Esteban, con la esperanza de que el tsunami se calme sin causar mayores estragos. Así, ha dejado claro cuál es el vínculo actual con ella, que parece ser el mismo que mantuvieron aquellos años en los que compartieron ocio y salidas nocturnas: “Con Belén Esteban no ha pasado nada. Solo somos amigos, es una chica estupenda”, reconoce el actor, que se sorprende del alcance que han tenido sus primeras declaraciones sobre la exmujer de Jesulín de Ubrique.

Para el intérprete, su relación de amistad es tan normal que no considera necesario entrar en demasiados detalles al respecto. Eso sí, viendo que muchos malinterpretaron sus palabras, ahora deja claro que “no hay nada que ocultar, éramos jóvenes, salimos juntos, coincidimos en algún garito, nos hemos reído mucho y ya está”. Y parece que, con el paso del tiempo, guarda la misma opinión buena hacia ella: “Me parece una mujer fantástica, una guerrera y muy cachonda”. Eso sí, su vínculo quedó en el pasado y ahora reconoce no tener mayor contacto con ella más allá de algún que otro encuentro casual o comentario cruzado por los viejos tiempos compartidos cuando “éramos jóvenes”.

Jorge Sanz en el Festival de Málaga Gtres

Pese al escándalo en el que se metió solito Jorge Sanz y del que ha tratado de salir sin herir a Belén Esteban, el actor reconoce estar en un momento pleno de su vida: “Estoy en el mejor momento de mi vida, muy tranquilo, muy sereno, disfrutando mucho de mi familia y de los trabajos que hago”, explica el intérprete en la alfombra roja del Festival de Málaga donde presenta su última película, ‘Por tus muertos’, que se estrenará este viernes 8 de marzo. Él relativiza los vaivenes en su profesión: “He tenido varios resurgimientos ya, tanto morales como económicos, y estoy relativamente acostumbrado. Vas y vienes, pero, aunque a veces los descansos son demasiado largos, el paraíso para un actor es seguir ahí. Irte y volver. La gente te redescubre y es cojonudo. Es cíclico. Cuando eso pasa como actor, lo que hay que hacer es tener tranquilidad, esperar, no ir detrás de la fama, hacer en pequeñito lo que antes hacías a lo grande y ya verás cómo, de repente, vas a volver. A veces ha tardado años, pero la gente siempre me ha redescubierto y cada vez que ha pasado se han encontrado un actor mejor, con más peso”, reconoce Jorge Sanz, saboreando su nueva etapa de éxito en conversación con ‘El Mundo’.