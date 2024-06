Así es María Bernardeau, el mayor apoyo de Ana Duato en el momento más difícil de su vida

Ana Duato vive uno de los momentos más tensos de su vida al sentarse en el banquillo de los acusados por ocultar supuestamente sus ingresos de la serie “Cuéntame cómo pasó”. Este martes daba inicio el macro juicio por el “caso Nummaria”, pero antes de ello ha aprovechado el buen tiempo para desconectar en Ibiza en compañía de su hija María Bernardeau, quien se ha convertido en su apoyo más grande.

La familia de la reconocida actriz Ana Duato se presenta como una gran saga de artistas. Junto a ella está su marido Miguel Bernardeau, productor de televisión, con el que tuvieron dos hijos: Miguel (27 años), que ya se ha hecho su hueco como actor de renombre con series como “Élite”, y María (19 años), la benjamina de la familia que protagonizó a sus doce años un episodio de “Cuéntame” en el que encarnaba a Merche de pequeña.

Una vena artística que se ve materializada en sus estudios en el Centro del Actor, donde anteriormente estudió su hermano, pero también en su carrera de Bellas Artes y Diseño de Moda en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. No han sido pocas las obras que ha compartido en redes sociales. “Ahora estoy haciendo la carrera de Bellas Artes y Moda. Me gusta mucho pintar. También estudio Interpretación. Estoy abierta a lo que salga”, decía el pasado mes de octubre a la revista “Hola”. Su madre ha señalado en múltiples ocasiones lo polifacética que es su hija y que “todo ese conocimiento lo mete en la mochila y le hace mirar la vida desde un prisma más profundo, creativo e inteligente”. La joven ha querido también completar su perfil especializándose en jazz, contemporáneo y moderno.

Lo cierto es que siempre ha mostrado su lado más sensible, no solo en lo referente a su formación artística, sino en la dedicación a su familia. María se convirtió en el máximo apoyo para su hermano tras su ruptura sentimental con Aitana Ocaña. Ahora, cuando su madre se enfrenta a una condena de 27 años de prisión por siete delitos tributarios, ha demostrado el gran pilar que es para toda su familia.

Por su parte, Ana Duato está muy segura de su inocencia y está convencida de que puede demostrarlo: “No he defraudado ni un solo euro”, afirmó a “The Objetive” en febrero. “De hecho, los ejercicios por los que me van a juzgar ya fueron resueltos por la vía administrativa, que curiosamente nos dio la razón y anuló una sanción inicial de la Agencia Tributaria”, zanjó.