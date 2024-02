Así es Megara, la banda “fucsia rock” española que representará a San Marino en Eurovisión

Las polémicas con Eurovisión en el terreno patrio no han dejado de sucederse desde que saliera Nebulosa como elegida para representar a España ante Europa y el mundo entero. Aunque la elección de “Zorra” en el Benidorm Fest no ha sido muy bien vista por buena parte de la sociedad, es cierto que está llamando la atención fuera de nuestro país. De hecho no ha sido el único grupo que se ha hecho sonar traspasando las fronteras y originando opiniones contrarias.

El recorrido de Megara, el grupo de rock que representará a San Marino este Eurovisión 2024, comenzó con un primer intento por parte de sus integrantes, Kenzy, Rober, Vitt y Ra Tache, de competir contra Blanca Paloma. Aunque durante todo el Benidorm Fest 2023 fueron unos de los favoritos, finalmente terminaron cediendo ante esta última.

La decisión no les deprimió y probaron suerte para el siguiente año, pero, lejos de poder llegar a participar en el Benidorm Fest 2024, se les notificó, durante los Latin Grammy, que tuvieron lugar en Sevilla, que no habían sido preseleccionados. Esta decisión los habría dejado fuera del festival en el que se decidió quienes representarían este año a España en Eurovisión.

Sin embargo, hace unas semanas el grupo volvía a ser muy sonado por su participación en “Una Voce per San Marino”, el festival que elige al representante de San Marino para Eurovisión. Aunque surgieron los rumores de que habían sido descalificados, este sábado se han alzado como ganadores y marcharán hasta Malmö, Suecia, donde lucharán por entrar en la final de Eurovisión, en la que España ya tiene su puesto garantizado por formar parte del “Big Five”.

Esta no ha sido una victoria sencilla, pues el grupo español se ha enfrentado a 129 rivales, incluida la que era la favorita para representar al país en Malmö. Con su canción “11:11” el grupo de rock español ha llevado una propuesta muy cañera con un estilo aflamencado, consiguiendo así que haya dos concursantes españoles en Eurovisión, un hito que no tenía lugar desde 2008. En esa ocasión España fue representada por Rodolfo Chikilicuatre, mientras que Gisela abanderaba Andorra.