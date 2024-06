Azahara, hija de Karina, desmiente que su madre esté ingresada: "Está descansando en casa"

Se ha desorbitado la situación. Distintos medios dieron a entender que Karina estaba ingresada en un hospital madrileño por un serio problema cardiaco. Nada más lejos de la realidad. Acudió a Urgencias porque sintió molestias en la zona coronaria, pero tras realizarle unas pruebas le dieron el alta y ya se recupera en su casa.

Es su hija Azahara quien habla en exclusiva con La Razón y nos pone al tanto del estado de salud de su progenitora: "todo se ha quedado en un pequeño susto, mi madre se encontraba mal y mi padre fue a recogerla y se la llevó a Urgencias. Allí la tuvieron en observación y vieron que no era un problema importante y a las pocas horas le dieron el alta. Ella es consciente de que a sus setenta y ocho años es normal que tenga sus achaques, no es la primera vez que visita las Urgencias de un centro sanitario… y no se ha enterado nadie".

Azahara añade, optimista, que "gracias a Dios está fenomenal, tranquila y descansando. Es una mujer muy fuerte y animosa. Eso si, le tienen que hacer unas pruebecillas y poco más".

Desmiente categóricamente que "fuera ingresada, no se de donde han sacado esa noticia porque es falsa. Es evidente que si no la internaron es porque no se encuentra mal. Ha tenido un pequeño problema cardiaco, pero nada serio. Y ella no quiere entrar en explicaciones. Le repito que no es nada importante, ha pasado la noche durmiendo en casa. Todos estamos muy tranquilos, sabemos que se siente bien y ya está. Todo se ha quedado en un susto, bendito sea Dios. Está animada y feliz".

Fermín, representante de Karina, nos dice que "no cunda el pánico. Ella se encuentra bien, son los achaques de la edad, y el problema es más anímico que otra cosa. Se han publicado datos erróneos, más de lo que no es. Esperamos que la situación se normalice en estos días. Le van a hacer más pruebas y nada más. Pero se siente tranquila y bien".