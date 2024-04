Belén Esteban, sobre el documental que estaría preparando Jesulín sobre su vida: "A mí me respalda lo más grande y familia de él también"

Belén Esteban está viviendo un gran momento profesional y vital. A punto de volver a la televisión con el nuevo programa "Ni que fuéramos Sálvame" el próximo 13 de mayo en el canal online Quickie, la de San Blastriunfa también en el mundo empresarial con sus productos de alimentación "Los sabores de la Esteban".

Ayer, Belén presentó en el Museo Chicote la última campaña de sus gazpachos y salmorejos. Pletórica, atendió a los medios de comunicación y habló sin tapujos de diferentes cuestiones relacionadas con su vida privada, como su gran interés por entrevistar a la Reina Letizia o lo enamorada que está de Miguel, su marido.

Casi un año después del final de "Sálvame", la de San Blas reconoce que le ha venido muy bien este parón televisivo porque ha podido "disfrutar de mí, de los míos, de muchas cosas". Ahora, afronta con mucho ilusión su regreso a la pequeña pantalla, medio que no piensa dejar nunca: "Yo no lo voy a dejar, vende más decir que Belén esta arruinada y sin trabajo, que a Belén le va bien la vida".

Belén Esteban durante la presentación de su nueva colección de gazpachos GTRES

A lo largo de los años, la excolaboradora de "Sálvame" ha mostrado su fiel apoyo a la monarquía española y fan absoluta de Don Felipe VI y Doña Letizia, a los que pudo conocer el pasado mes de noviembre gracias a la fiesta que organizó este medio por el 25º aniversario del periódico. Por este motivo, Belén desveló que le encantaría entrevistar a l a Reina de España y que ya tiene las preguntas preparadas para cuando Su Majestad quiera: "Lo primero que cómo está, si es feliz, como ve España y... Hablar de su día a día, si es duro, si es fácil, el cariño que ella se ha ganado de la gente".

Sobre un futuro enlace matrimonial con Miguel, la televisiva prefiere ahora mismo que no: "Dejadme tranquilita un poco, Miguel si quiere, pero yo estoy perezosa, pero este año no que tengo muchos proyectos".

Belén Esteban, además, fue muy clara respecto al posible documental que estaría preparando Jesulín de Ubrique sobre su vida. "Me parece fenomenal, todo lo que yo he hablado... Él se ha callado por algún motivo, pero que hable, le deseo lo mejor a todos, pero que hable", expresó la de San Blas, asegurando, entre risas, que estaba "tiritando" del miedo por lo que podría decir de ella. Bromas aparte, y antes de terminar su intervención, no dudó en lanzarle una advertencia al torero: "A mí me respalda lo más grande y familia de él también".