Belén Esteban vuelve a la carga contra Toñi Moreno: "Estoy muy cansada"

Belén Esteban dio esta semana un golpe sobre la mesa y desveló en "No somos nadie" su enfado con Toñi Moreno a raíz de la entrevista de Jesulín de Ubrique en el programa de la presentadora en Canal Sur.

"Una vez fue mi hija cuando veníamos de Estados Unidos de lo de Netflix y me dejaron ropa en la peluquería. Estaba Toñi e hizo un comentario de 'oye ya me ha dicho tu padre que se está viendo contigo' porque estaban haciendo "MasterChef Celebrity" y esa persona le dijo 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'. No lo iba a contar, pero ya está bien de lavar la imagen", comenzó explicando la colaboradora de TEN sobre el suceso que provocó su distanciamiento con la andaluza. "Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo íntimos amigos que también son amigos. Salen con ellos a comer y hacen planes. El Turronero y más gente. Te lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero es que no puedo más", estallaba Belén visiblemente enfadada en su programa.

La respuesta de Toñi Moreno

Horas después de salir a la luz el cabreo de la de Paracuellos, "No somos nadie" se puso en contacto con Toñi Moreno para conocer su versión y saber qué opinaba sobre el asunto. La presentadora, a pesar de la insistencia del programa, decidió no responder a la llamada, optando por el silencio ante las palabras de Belén.

Belén Esteban en "No somos nadie" Youtube

Tras conocer que Toñi Moreno no ha querido pronunciarse, Belén Esteban no ha dudado en dar su opinión: "Me extraña que ella no haya querido reaccionar. Es muy buena periodista y me extraña que no lo haya hecho porque un buen periodista debe de dar su versión. Me gustaría saber cuál es".

Nuevos datos del enfrentamiento

"Ya está todo dicho. Me reitero en todo lo que dije ayer", ha comenzado diciendo Belén Esteban. "De verdad que no tengo ningún problema con que la llaméis desde el programa. Lo dije ayer, tengo amigos que son amigos de ellos. Pero Toñi va diciendo a Jesús y María José que yo estoy enfadada por eso y no. Ayer lo quise aclarar por lo que yo estaba enfadada y por lo del otro día", ha explicado la colaboradora, revelando que bloqueó a la presentadora andaluza tras ese suceso.

"Yo a ella ya le expliqué por qué estaba enfadada. Se lo dije por teléfono cuando todo esto pasó. La bloqueé y alguien muy cercano a mí me dijo que ella le había dicho que yo la había bloqueado. Entonces la desbloqueé y ella me llamó para pedirme explicaciones. Entonces me dijo que teníamos que quedar para hablar, pero yo ya no quiero quedar con nadie porque estoy muy cansada. El problema es que ella sigue dando por buena una mentira", ha sentenciado Belén Esteban sobre el asunto.