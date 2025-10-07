Movistar+ negocia un acuerdo para recuperar la NBA con dos partidos por semana

Según ha publicado Vozpópuli, Movistar+ ultima un acuerdo con los propietarios de los derechos audiovisuales de la NBA para volver a emitir dos partidos por semana a partir de octubre, después de haberse quedado sin la competición norteamericana meses atrás. El medio cita fuentes cercanas a Telefónica que aseguran que “está prácticamente todo cerrado” y que la adquisición podría hacerse oficial la próxima semana. La compañía, sin embargo, ha preferido no realizar comentarios oficiales al respecto.

El regreso coincidiría con el inicio de la temporada 2025-26 de la NBA, prevista para el 21 de octubre, una campaña que llega con traspasos sonados y nuevas estrellas dispuestas a dar un golpe sobre la mesa. Los actuales campeones intentarán revalidar su título en un escenario más competitivo que nunca, con la expectación habitual que despierta el mejor baloncesto del mundo.

Movistar+ había sido socio de la NBA durante más de dos décadas, hasta perder los derechos en 2024. Su último contrato, firmado en 2020, se cerró en plena pandemia y en un contexto de caída publicitaria y de suscripciones. Desde entonces, la liga estadounidense ha repartido sus derechos en España entre DAZN, Amazon Prime Video y ahora, de nuevo, Movistar+.

Según detalla Vozpópuli, DAZN ofrecerá una amplia selección de partidos de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el All-Star y las Finales de 2027, además de encuentros de pretemporada como el New York Knicks – Philadelphia 76ers en Abu Dhabi. Por su parte, Amazon Prime Video emitirá 87 partidos de temporada regular, además de la NBA Cup, el Play-In, parte de los Playoffs y varias Finales de Conferencia y de la NBA, sin coste adicional para los suscriptores.

El acuerdo también supondría la continuidad de Guille Giménez y Antoni Daimiel, las voces más reconocibles de la NBA en Movistar+, que habían dejado su futuro en el aire tras la pérdida de derechos. Ambos narradores seguirían vinculados a la cadena, según el mismo medio.

De confirmarse oficialmente, el pacto permitiría a Movistar+ mantener presencia en el baloncesto estadounidense con una oferta reducida, pero suficiente para conservar la relación con su público más fiel. Una jugada que, como dicen en el argot del baloncesto, llega sobre la bocina.