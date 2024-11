Belén Rodríguez reacciona a las muestras de cariño de las Campos y Kiko Hernández tras anunciar que tiene cáncer

Belén Rodríguez se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. La periodista padece cáncer de garganta, una enfermedad que la obligará a retirarse de la pequeña pantalla y tomarse un tiempo totalmente centrada en su recuperación. “Me esperan unos meses muy duros pero haré lo que humanamente esté en mi mano”, asegura en la revista “Semana”.

Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría a los que un día fueron no solo sus compañeros, sino sus amigos. En este último grupo se encuentra Kiko Hernández, que entabló una estrecha amistad con Belén Rodríguez en los años en los que trabajaban juntos en Telecinco. Sin embargo, terminaron como el rosario de la Aurora después de que la periodista desvelara que prestó dinero al tertuliano. Aquella indiscreción desencadenó varios enfrentamientos que también salpicaron a Terelu Campos y Carmen Borrego, y desde entonces sus caminos se han mantenido separados.

Sin embargo, Hernández mostró una actitud muy conciliadora con Rodríguez tras conocer que padece cáncer: “Dentro de lo que hayamos tenido y lo que hayamos dejado de tener, esto es grave y es algo que me duele mucho (...) A mí me gustaría hablar con ella y decirla que aquí me tiene y que me va a tener, si ella quiere, para acompañarla en todo este proceso. Porque hemos tenido muchísimas diferencias, pero desde luego, yo ahora, si puedo ayudarla en lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar”.

Belén Rodríguez anuncia que padece cáncer de garganta Semana

Un tono conciliador que también han usado las Campos, dispuestas igualmente a enterrar el hacha de guerra con Belén Rodríguez en este momento difícil que atraviesa. “Belén es mi familia, siempre ha sido muy familia”, ha señalado Terelu, dejando claro que estará a su lado si así lo desea. “Lo vamos a superar”, recalca Carmen Borrego.

Unas muestras de cariño muy bien recibidas por parte de Belén Rodrígez. Al menos, así lo ha manifestado en sus redes sociales, donde se ha mostrado agradecida por los mensajes recibidos: “Estoy llenita de amor”.

No sería la primera vez que una mala noticia ayuda a recomponer los pedazos de una relación rota, y todo apunta a que la enfermedad de Belén Rodríguez ha empujado a Kiko Hernández y las Campos a estar a su lado.