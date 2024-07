De Ortega Cano a Bertín Osborne: Bárbara Rey se refugia en sus amigos tras los últimos ataques de su hijo, Ángel Cristo Jr.

El pasado miércoles 26 de junio, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia concedieron una de sus exclusivas más incendiarias a la revista "Lecturas". Durante la entrevista, el hijo de Bárbara Rey volvió a cargar duramente contra su madre, dándole la estocada final. "Mi madre hacía como que se tomaba pastillas y yo tenía que sacárselas de la boca con los dedos, también que iba a saltar del balcón (...) "Cuando discutía fuerte con mi madre, ella llamaba a la Guardia civil y colgaba. Más de una vez me dejó en la calle", declaró sobre la vedette. "Aunque mi madre pone a mi padre de pistolero, la que tenía en casa una pistola con balas y al alcance de los niños era ella", sentenció sobre la artista.

Tocada y hundida tras estas últimas declaraciones, Sofía Cristo reapareció en "Espejo Público" y estalló ante las cámaras contra su hermano. "No me gusta comentar corazón, no me gusta comentar esta mierda. Estoy cansada. No voy a hablar de esta mierda nunca en mi vida. He llegado a mi límite (...) Si quieren hablar de su boda, que hablen y que hablen de la hija de Ana porque mi madre tiene una nieta a la que no ve y yo una sobrina a la que no veo y nos duele". "Que vendan todo, la luna de miel, lo que quieran, pero que nos dejen tranquilas porque esto es un puto machaque psicológico y mi madre en algún momento se morirá porque tiene 74 años. A nadie le importa una mierda la vida de ellos y si no hablan de Bárbara Rey, no hay una portada como esta. Son tan culpables unos como otros", expresó, entre lágrimas, la DJ. "Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos. No quiero saber nada de él ni hablar de él", zanjó sobre el asunto.

Tras el disgustazo, Bárbara Rey decidió poner tierra de por medio y se fue a Jerez de la Frontera a la comunión de Carlota, la nieta de El Turronero. Durante unas horas, la vedette olvidó las duras acusaciones de su hijo y volvió a sonreír, pasándoselo en grande con sus amigos. Allí, la actriz se reencontró con numerosos rostros conocidos que la quieren y desconectó de la guerra familiar que mantiene con su hijo desde finales de noviembre de 2023.

Después de haber disfrutado de un inolvidable fin de semana con amigos en la fiesta de El Turronero, Bárbara Rey ha compartido en su perfil de Instagram un carrousel fotográfico de la velada. En las imágenes aparece de lo más sonriente con algunos de sus allegados más cercanos, como Ortega Cano o Bertín, entre otros tantos. Junto a la publicación, la actriz ha escrito unas emotivas palabras: "Describir con palabras lo vivido este fin de semana para mí es muy complicado, porque ha sido tan tan especial y tan intenso que me cuesta explicarlo para que me entendáis". "Solo sé que todo el amor y cariño que he recibido y comprobar como me quiere la gente, compensa los momentos de oscuridad. Un lugar con gente maravillosa llena de luz y de positividad un fin de semana inolvidable muchas gracias. Desde luego que bonito es todo lo que haces por la gente mi querido Turronero, eres luz, eres de verdad. Y me habéis hecho muy feliz estos días. Gracias. Gente realmente maravillosa".

Ya de vuelta en Madrid, Bárbara Rey ha retomado sus compromisos profesionales, ajena a cualquier cuestión relacionada con su hijo y Ana Hermina. El próximo 5 de julio, la actriz asistirá a la gala final de Mr. Gay España en Madrid junto a otros rostros conocidos importantes dentro del colectivo LGTBI+.