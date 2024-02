Blanca Romero: "Mi hija creció en la Fashion Week, poco más le puedo enseñar"

La segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week ha vuelto a dejar una estela de celebrities que todavía reluce en el pabellón 14 de Ifema. Entre los rostros conocidos que no se han perdido las propuestas de los diseñadores que han presentado sus propuestas este viernes, se encuentran la Miss España 2023 Athena Pérez, Mónica Hoyos, Boris Izaguirre, Ivonne Reyes, Marisa Paredes, Isabelle Junot o Blanca Romero, que no se ha perdido el desfile de Isabel Sanchis, una de sus firmas favoritas.

"Me ha encantado. En los últimos Goya estuve con una pieza de Isabel Sanchís, y lo más importante en un diseñador es que el patronaje vaya más o menos a tu cuerpo, y la verdad es que me fue como un guante. Hay algunos que tienen la cintura más baja o más alta, y este parecía hecho a medida para mí. Ahora tengo la mirada puesta en el Festival de Cine de Málaga, y ya estoy mirando a ver qué encuentro", confiesa la actriz a LA RAZÓN.

Blanca Romero con vestido rojo. Gtres

Aunque en los últimos años ha explotado su faceta interpretativa, Blanca Romero debutó como modelo sobre las pasarelas, un trabajo que la llevó a la gloria pero del que ahora prefiere ser solo testigo. "¿Nostalgia? Ninguna. Volvería a desfilar de forma puntual, una vez, pero ponerme ahora otra vez, ¡qué va!".

Lucía Rivera, su hija, le ha tomado el relevo, y la joven despunta como modelo tanto como un día lo hizo su madre. No es de extrañar, teniendo en cuenta que ha crecido entre pasarelas y backstages: "No le he dado ningún consejo, porque no soy de dar consejos, pero es que ella se crió aquí, en la Fashion Week. Desfiló con seis años, es algo muy normalizado para ella. Llevo toda la vida en esto y ella se crió así. La tuve con 26 años y todavía estaba en activo, y después seguí trabajando mucho más, entonces creció viendo esto. Poca cosa le puedo enseñar más que todo lo que mamó desde dentro, criándonse aquí".

Lucía Rivera gtres

Modelo y actriz, lo de cantante todavía le queda lejos, pero sí ha empezado a hacer sus pinitos en la cocina. Tras su paso por "MasterChef Celebrity", asegura que ha aprendido a "gelatinizar, y ahora lo gelatinizo todo". Sin embargo, lo más valioso que se lleva de su paso por el programa son los amigos que hizo en el plató, entre los que se encuentra Jesulín de Ubrique. De hecho, ella y otros compañeros pasaron un fin de semana en Ambiciones, del que ahora Romero nos cuenta algunos detalles: "Hicimos muy buen equipo. Se han quedado como los colegas del cole. Estuvimos en Ambiciones y luego vinieron ellos a mi casa. Estuvimos muy bien, ya somos como familia. Hemos tenido una suerte increíble porque nunca hubo una salida de tono o alguien que molestase. Disfrutamos mucho, nos reímos mucho y yo creo que eso se notó".