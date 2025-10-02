La insólita opinión de Enrique Iglesias sobre las memorias de Isabel Preysler

Mucho ruido ha generado el libro de memorias de Mar Flores, donde no solo hace repaso de su vida profesional, sino también la sentimental. Ponen en jaque a algunos de sus exparejas, saliendo especialmente mal parados Carlo Costanzia y Alessandro Lequio. Algo a lo que se ha animado también Isabel Preysler. La socialité ha decidido redactar los capítulos más escabrosos de su vida, también aquellos marcados por su aplaudida elegancia y su poder en la alta sociedad española. Un repaso a sus 74 años de vida que promete estar en boca de todos.

Ya se está haciendo la promoción de ‘Mi verdadera historia’, libro de la considerada como reina de corazones por su perpetua presencia en el papel cuché. No solo por las vías habituales, sino también contando como altavoz con el llamamiento de los fans de algunos de sus hijos. Es el caso ahora de Enrique Iglesias, siempre alejado de la atención mediática y mudo sobre los movimientos que da su familia en el ‘star system’. Pero toca remar a favor de obra, de ahí que haya decidido romper su silencio y animar a todos a acudir a las librerías para conocer a su madre más y mejor.

Enrique Iglesias promociona la autobiografía de Isabel Preysler

No será hasta el próximo 22 de octubre cuando el libro que prepara Isabel Preysler ocupe un lugar destacado en los estantes de las librerías. La exmujer de Julio Iglesias ha entendido necesario dar su versión sobre algunos sucesos de su vida que, desde siempre, han sido contados por terceros. Sus pasos siempre han sido seguidos por la prensa y han ocupado importantes huecos en las portadas del kiosco rosa, pero también hay episodios de los que poco se ha hablado. Ahora ella arroja luz sobre algunos de ellos.

Las reacciones a su iniciativa literaria no se han hecho esperar. Entre ellas, quizá la más inusual sea la llevada a cabo ahora por Enrique Iglesias, que ha querido hablar sobre la autobiografía de su madre. Él siempre guarda silencio y no quiere que la atención mediática que arrastran los miembros más notorios de su familia se pose en él, de ahí que incluso cause baja en acontecimientos familiares tan importantes como las bodas de sus hermanos. Pero ahora ha entendido necesario mostrar su opinión sobre la aventura que prepara quien le dio la vida.

A modo de felicitación, el cantante, que espera la llegada de su cuarto hijo junto a la extenista Anna Kournikova, se ha pronunciado. Lo hace para demostrar el orgullo que siente por su progenitora, rescatando del olvido una instantánea del pasado. Una fotografía que guardaba como un tesoro en su álbum privado y que ahora ha compartido con el mundo a través de su cuenta de Instagram: “Felicidades a mi madre por su autobiografía. Qué vida tan increíble”, destaca, en un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños.

Story de Tamara Falcó promocionando las memorias de Isabel Preysler Instagram

No es el único, pues su hermana Tamara Falcó también ha ayudado a Isabel Preysler a promocionar sus memorias. Aunque reconoce que su madre tan solo le ha dejado leer algunos de los extractos de su libro y que no será hasta que se publique cuando podrá conocer en profundidad toda su historia, sí que ha querido dejar constancia de lo increíble que le parece lo leído hasta ahora. “Me ha sorprendido descubrir tantas cosas que o conocía de ella. Han sido más de dos años de trabajo incansable, con noches sin dormir y una dedicación absoluta para contar su propia verdad, después de que tanto se haya escrito sobre su vida. Estoy deseando que salga para que todos podáis conocerla de verdad. Te quiero mucho mami”, escribía la marquesa de Griñón.