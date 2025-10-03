Zayn Malik y Louis Tomlinson vuelven a unirse en una serie de Netflix que sigue su viaje por carretera

Netflix prepara un documental innovador protagonizado por Zayn Malik y Louis Tomlinson, dos exmiembros de One Direction que, tras años de silencio, se reencuentran en un proyecto que promete mostrar una faceta nunca antes vista de sus vidas.

La producción, que constará de tres episodios, llevará a los espectadores a un road trip por Estados Unidos, en el que ambos artistas compartirán conversaciones íntimas sobre su día a día, el amor, la pérdida y la paternidad. Dirigida por Nicola Marsh y producida por Campfire Studios, la serie busca ser mucho más que un relato musical: se plantea como un retrato íntimo que enlaza su carrera musical con vivencias personales hasta ahora poco conocidas

El momento elegido no es casual. Malik llega a este proyecto tras concluir su gira "Stairway to the Sky", mientras que Tomlinson se prepara para el lanzamiento de su tercer álbum, "How Did I Get Here?". Ambos afrontan así una etapa de madurez artística en la que la discreción ha marcado sus carreras, y esta docuserie les ofrece la oportunidad de abrirse al público de un modo diferente.

Según adelantó la plataforma, la serie combinará grabaciones de archivo, imágenes inéditas y actuaciones acústicas, ofreciendo una mirada cercana y honesta a dos músicos que comparten una historia común. “Será un viaje emocional compartido”, señalaron desde la productora, subrayando que el proyecto aspira a interesar no solo a los seguidores de One Direction, sino a cualquier espectador atraído por historias auténticas y transformadoras.

La serie aún no tiene fecha oficial de estreno, aunque se espera que llegue a lo largo de 2025. El anuncio ha generado gran expectación en redes sociales, donde los fans celebran el reencuentro y especulan sobre si este podría ser el inicio de nuevos proyectos conjuntos entre dos de los integrantes más influyentes de la boyband que marcó a toda una generación.