Boris Izaguirre toma una drástica decisión tras su reconciliación con Tamara Falcó

Boris Izaguirre ha reaparecido públicamente en la entrega de los Premios Planeta y se ha pronunciado sobre su reconciliación con Tamara Falcó y toda la familia Preysler, justo cuando se va a cumplir un año de su polémico conflicto y su posterior ruptura de amistad a raíz de las palabras de la socialité en el Congreso Mundial de las Familias sobre la homosexualidad.

Toda la familia Preysler cerró filas contra el venezolano por la incendiaria columna que le dedicó en "El País". Después de que la socialité aclarase y explicase sus palabras, el presentador le pidió perdón por el malentendido pero ya era tarde y Tamara Falcó decidió poner punto y final a su relación. Boris Izaguirre, a lo largo de todos estos meses , se ha mostrado muy arrepentido por lo sucedido y ha pedido disculpas públicamente a la marquesa de Griñón por su artículo, pero sin respuesta de la socialité.

Boris Izaguirre y Tamara Falcó GAA/GEN GTRES

Pero 11 meses después, por fin se produjo el acercamiento. El venezolano desveló en el desfile de Pedro del Hierro de la MBFW, lugar en el que coincidió con Tamara Falcó, que ambos habían acercado posturas. Y ahora, Boris Izaguirre, feliz por volver a tener a la socialité y a la familia Preysler en su vida, ha tomado una drástica decisión, postura que ha desvelado durante la gala de los Premios Planeta. "Esta vez prefiero que sea una cosa entre nosotros. Es un avance", declara el escritor sobre la actual relación que mantiene con la marquesa de Griñón.

"Por fin he podido aclarar todas las cosas y hemos hablado, seguimos hablando continuamente y estamos esperando el momento para poder encontrarnos todos y tener esa conversación pendiente. Pero por el momento el recorrido de ese camino es una cosa que estoy intentando que quede entre nosotros", ha insistido sobre el asunto, explicando que, por el bien de su amistad con la familia Preyler, prefiere que todo se quede entre ellos. Sobre el futuro nombre del bebé de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el comunicador no puede evitar sonreír al imaginar que deciden ponerle su nombre: "Si a ella le parece bien el nombre de Boris... a mí Iñigo me parece un nombre monísimo y Tamara también me parece un nombre estupendo".