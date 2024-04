La campaña de difamación a la que se ha sometido al bufete de Marco García Montes

El inicio de abril trae consigo dos de los casos judiciales más seguidos en nuestro país. El primero el del cantaor Rafael Amargo, que comenzaba este lunes su primera jornada; el segundo el de Daniel Sancho que arranca en la madrugada de este martes 9 de abril. Aunque ambos sean casos muy distintos tienen algo en común: el abogado.

Marco García Montes se ha ganado la reputación para llegar a ser considerado como el letrado de los famosos. No han sido pocas las ocasiones en las que, en representación de sus clientes, se ha puesto en el centro del foco mediático para tratar de ganar la simpatía de la opinión pública al acudir a diversos programas de televisión. Sin embargo, antes de que el bufete de Marco García se hiciera con los dos casos que esta semana tanto van a dar que hablar, en su página web ya se había formado una opinión muy concreta sobre sus servicios. Aunque hay comentarios de todo tipo, la opinión general es algo negativa. “Este abogado te limpia la cartera, a mi amiga se lo hizo, y luego no entra nada, pagas por adelantado, y en realidad te llevan aprendices, tú casi, si no eres famoso o estás forrado, no recomiendo”, dice Luisa sobre el letrado. Un comentario que cobra fuerza ahora, pues García Montes no viajará a Tailandia para la defensa de Daniel Sancho ya que “preferimos dejar al abogado de oficio, que lo está haciendo de maravilla. Además, confiamos al mil por mil en el Fiscal. Vamos a tener notificaciones por videoconferencia”, ha anunciado en el programa de “TardeAR”.

Reseña Luisa abogado Daniel Sancho Reseña de Google

Y este era uno de los menos duros, pues tiene acusaciones de “Falta de empatía, típica empresa que solo busca sacar dinero”, “Un jeta. Coge la pasta y no hace nada” o “Mal abogado y peor persona”. Los comentarios de este índole siguen, pero acompañados de una respuesta generada automáticamente por el bufete de abogados en la que sentencia que dichas afirmaciones negativas son falsas y que “ reserva el derecho de iniciar acciones penales y civiles contra dicho usuario”, así responden a la gran cantidad de comentarios negativos que les han llegado en los últimos meses.

Reseña Tamara sobre el bufete de abogados Marco García Montes Reseña Google

Sin embargo, el comentario de Tamara se remonta más atrás en el tiempo. Publicado hace más de dos años señala la actitud de dicho abogado que si bien es “lícita” no lo deja en muy buen lugar: “Tiene un concepto equivocado de lo que es la abogacía. Una verdadera vergüenza, no tiene humanidad ninguna, nada más que mira por el dinero (cuidado que es lícito, no digo que no), pero juega con las esperanzas de las personas, pide dinero a la familia y no para, a la persona que está dentro le llena la cabeza diciendo que si se paga X dinero tiene la libertad, que es un bien preciado para el que está dentro… Es un abogado que le encanta mucho la farándula, ¡no hay más que ver su despacho! Y la mayoría de las veces no es él quien hace el seguimiento de los casos, pero cuando hay una cámara de por medio es el primero en hacer el espectáculo”, comenta la usuaria.

Durante los últimos años no han sido pocos los casos mediáticos que ha llevado, desde Isabel Pantoja hasta Carmen Sevilla, Ana García Obregón, Rocío Jurado o incluso Cayetano Martínez de Irujo o Bertín Osborne.