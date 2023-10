Carmen Borrego, rota, se sincera sobre desalojar los recuerdos en casa de su madre

Carmen Borrego ha acudido un día más a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Así es la vida’. Lo hacía tras la publicación de unas imágenes este mismo miércoles en el kiosco rosa, de ella y su hermana, Terelu Campos, en la casa en la que vivía su madre de alquiler. Se encontraban vaciando la exclusiva residencia de María Teresa Campos, ayudando a los operarios a seleccionar los muebles más valiosos que debían llevar a una casa de antigüedades para ser subastados. También demás enseres que rodearon a su madre en sus últimos años.

Un proceso en el que las emociones están a flor de piel, al toparse con recuerdos felices y otros más amargos, pero, sobre todo, recordando la dolorosa ausencia que les ha sumido en la tristeza dese hace ya un mes y medio. Sandra Barneda ya reconocía lo duro que es este momento: “Yo creo que uno de los momentos más difíciles para cualquier persona que ha perdido a un ser querido es recoger los enseres, entrar en su casa, abrir los armarios, volver a estar ahí…”. Y sobre esto ha hablado la hija menor de la presentadora, con emoción contenida, pero con serenidad.

“Yo creo que es el momento en el que uno toma conciencia de que esa persona ya no está entre nosotros”, reconoce Carmen Borrego con la emoción marcada en su voz. “Cada uno, porque también han estado sus nietos, nos hemos llevado lo que hemos querido. Y es algo que hacen todas las familias cuando ocurre algo así. Para mi madre fue muy doloroso salir de su anterior casa, esa mudanza para ella le hizo mucha mella. En esa ocasión es de donde más cosas se deshizo ella”, reconoce la colaboradora, que pese al mal trago ha acudido a su puesto.

Carmen Borrego con unas rosas amarillas en el funeral de María Teresa Campos GTRES

“El primer día que entras es muy duro, porque no te atreves a entrar, pero a mí luego me ha dado paz estar allí con sus cosas, con su olor. Las cosas que más quería mi madre las tenemos nosotras. Tener ciertas cosas de mi madre en nuestras casas hace que esté un poco más cerca de nosotros, aunque desgraciadamente esté tan lejos”, reconoce Carmen Borrego. Pero no solo habla de muebles de gran valor, sino también de objetos personas que para otros no tendría importancia alguna, como pueden ser manuscritos de la presentadora: “He encontrado algún escrito de mi madre, no gran cosa, no especulemos. Pero el hecho de ver su letra me ha consolado”. De hecho, uno de estos se lo ha quedado Alejandra Rubio como si se tratase de un tesoro. Y, de hecho, lo es por el recuerdo que encierran esos papeles.