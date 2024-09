Carmen Lomana, implacable contra Isabel Preysler: así define su estilo

Carmen Lomana e Isabel Preysler fueron las protagonistas indiscutibles del desfile de Pedro del Hierro por el 50 aniversario de la firma. Desde que se confirmó la asistencia de ambas, todas las miradas estaban puestas en ellas debido a su relación. Tanto es así, que horas antes del desfile se rumoreó que la "reina de corazones" había vetado a la socialité en el evento y Carmen, a su llegada a la fiesta, no dudó en pronunciarse sobre el asunto, cansada de ser preguntada por Isabel y su mala relación, tachando de "tonterías" y de "inventos" los rumores.

Carmen Lomana, implacable con Isabel Preysler tras el rumorearse que la había vetado en un desfile Europa Press

"Es una persona, supongo, de mundo, con sentido del humor y una persona educada. Y no hay nada más horrible que ir vetando a gente por la vida", comenzó diciendo la socialité sobre la madre de Tamara Falcó, aburrida de las mismas preguntas. Eso sí, al escuchar que Isabel era una de las estrellas al desfile, declaró: "Aquí he visto estrellas que adoro, como Alaska, como Juana Acosta, que estaba por aquí. Como muchas que me parecen mucho más interesantes".

Isabel Preysler con un look perfecto para salir de fiesta. Gtres

Siempre tan sincera, aseguró que no le daría dos beses a Isabel si se la cruzase dentro del evento. "Es que no me gusta dar besos, en general", justificó su negativa, con mucho humor e ironía. Sobre si la "reina de corazones" es un referente de estilo, Carmen Lomana declaró que no: "No es moderna ni fashionista".