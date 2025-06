La carta de Kiko Hernández y Fran Antón a Marta López horas antes de su boda con Alejandro Huerta: "Verte tan feliz me llena el alma"

Hoy es el gran día de Marta López y Alejandro Huerta. La pareja dará el "sí, quiero" este viernes 27 de junio en la exclusiva finca de El Mirador de Cuatrovientos de Madrid. En total, más de 400 invitados asistirán al enlace matrimonial de la televisiva y el evento promete ser uno de las bodas que más dará de qué hablar esta temporada.

Las palabras de Kiko Hernández y Fran Antón

Horas antes del enlace, Kiko Hernández, íntimo de Marta López, le ha dedicado una emotiva publicación en Instagram conjunta con Fran Antón, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que comienza junto a Alejandro Huerta.

"Mañana comienzas una nueva etapa, y no puedo evitar emocionarme al pensar en todo lo que hemos vivido juntos en estos 23 años. Has sido mucho más que una amiga, eres una hermana, una compañera de vida, alguien que ha estado en los momentos más importantes de mi historia", comienza diciendo en el escrito.

"Has reído y llorado conmigo, me has escuchado sin juzgar y me has enseñado lo que significa una amistad verdadera. Y hoy, verte tan feliz, a punto de casarte con el amor de tu vida, me llena el alma", declarara el televisivo, feliz de haber compartido más de media vida junto a Marta López.

"Fran y yo te dedicamos estas palabras con todo el amor del mundo, porque te admiramos, te queremos y celebramos contigo este paso tan grande. Sabemos que este es solo el comienzo de una historia bonita que vas a escribir con él, día a día, desde el amor y el respeto. Gracias por darme tanto cariño durante estos años. Ponte guapa mañana y luego a celebrarlo", finaliza en la publicación.

La respuesta de Marta López

"Jo, que lloro. Si es que eres parte de mi vida, no imagino una vida sin ti, te quiero por encima de todo, gracias por esta vida y vamos a por la que viene, yo sí que estoy feliz de veros más enamorados que el primer día y teniendo la familia tan bonita que formáis. Os quiero", ha escrito la novia en la publicación de Kiko Hernández, muy emocionada por el escrito de la pareja. Ambos colaboradores de televisión han forjado una estrecha amistad desde más de 20 años a prueba de bombas y son íntimos amigos.

Invitados vips

Omar Sánchez, Raquel Bollo, Makoke o Raquel Lozano son algunos de los numerosos rostros conocidos que acompañará a la pareja en su gran día. La boda de Marta López reunirá a gran parte del universo de Mediaset, aunque tendrá algunas ausencias como Frank Blanco, presentador de "TardeAR", o Canales Rivera. La televisiva no los ha invitado y esta decisión ha sido comentada en las últimas semanas.