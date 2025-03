El último movimiento de Tamara Falcó que evidencia en qué punto está su relación con Íñigo Onieva

Íñigo Onieva protagonizó la última portada de la revista "Diez Minutos". El empresario fue fotografiado junto a un amigo y dos chicas disfrutando de la noche madrileña sin la compañía de Tamara Falcó, imágenes que volvían a poner en el punto de mira al matrimonio. Según desveló este fin de semana Pilar Vidal en "La Roca", "uno de los compañeros fotógrafos me comentó que alguien de los cuatro, no voy a decir quién, avisó a la prensa". "Voy a sacar de la ecuación a Íñigo porque sé que no fue él. Alguien de los otros tres llamó a la prensa", añadió la periodista.

Además de por estas fotografías, Tamara e Íñigo también ha estado en el ojo estos últimos días en el ojo del huracán mediático por el sonado unfollow de Isabel Presyler a su yerno en Instagram, detalle que no ha pasado desapercibido por la opinión pública. Según fuentes cercanas a la familia, fue un descuido de la persona que gestiona las redes de la "reina de corazones" y e "Isabel ya sigue a Íñigo", zanjando así cualquier tipo de especulación sobre la socialité y el empresario.

El último movimiento de Tamara

Tras el revuelo mediático, la marquesa de Griñón ha reaparecido junto a Íñigo Onieva por un motivo muy especial en México. Tamara Falcó ha viajado al otro lado del charco junto para apoyar al empresario en su primer Ironman, una competición deportiva que combina la natación, la bicicleta y el running.

A pesar de las últimas informaciones sobre ambos, Tamara Falcó ha acompañado a Íñigo Onieva en esta cita tan importante para la que lleva meses preparándose, zanjando cualquier tipo de rumor y especulación sobre su matrimonio y su actual relación, demostrando que están igual de unidos y enamorados que el primer día. "El premio para la seguidora número uno es para Tamara", ha escrito Onieva en un story. A continuación, ha publicado otra instantánea del momento en el que llegó a la meta junto a su esposa, en la que aparecen de lo más felices y emocionados tras finalizar el evento.