Cate Blanchett, Spike Lee, Monica Bellucci... León XIV recibió a las estrellas en el Vaticano

Varias estrellas acudieron el sábado al Vaticano en un encuentro que trasciende el protocolo y subraya un interés mutuo: la Iglesia busca diálogo y visibilidad; el cine, apoyo en un momento de incertidumbre. No en vano, León XIV es el primer pontífice estadounidense, el primero nacido en Chicago.

Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine y Adam Scott encabezaron la comitiva de actores invitados a esta audiencia especial en el Vaticano, acompañados por directores oscarizados como Spike Lee, George Miller y Gus Van Sant. En un comunicado, el Vaticano señaló que el papa desea "profundizar el diálogo con el mundo del cine… y explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia". Antes del encuentro, compartió sus cuatro películas favoritas: "Sonrisas y lágrimas", "¡Qué bello es vivir!", "Gente corriente" y "La vida es bella".

La oficina de Cultura del Vaticano enmarca la reunión en los actos del jubileo de los artistas y el mundo de la cultura, como parte del año santo de la Iglesia católica. Una forma de acercar el Evangelio al cine. Leon XIV, que ya recibió la semana pasada a Robert de Niro, es un interlocutor afable y discreto.

"Leon XIV no tiene el mismo carisma que Francisco, que siempre estaba dando frases ingeniosas", dijo Hendro Munsterman, corresponsal del Vaticano para el periódico holandés Nederlands Dagblad. "Es un oyente, muy tranquilo y modesto, lo cual tiene su propio encanto. Pero también es un producto que hay que crear".

No es frivolidad

Severina Bartonitschek, corresponsal del Vaticano para KNA, una agencia de noticias católica en Alemania, dijo que esas audiencias no eran "por diversión" ni "porque el Papa quisiera reunirse con algunos VIP. Estamos hablando de relaciones públicas positivas para ambas partes porque los actores también necesitan algo de atención de los medios para conseguir su próximo trabajo".

El Papa Francisco también conoció a muchas estrellas de Hollywood y otras celebridades durante sus doce años de pontificado, como Leonardo DiCaprio, con quien habló sobre temas ambientales, Angelina Jolie y Bono. El director italoamericano Martin Scorsese también tiene estrechos lazos con la Iglesia católica y está haciendo una película que presenta conversaciones entre él y Francisco, incluyendo la última entrevista en profundidad del difunto pontífice frente a las cámaras.

En su discurso, León XIV aboga por las salas de cine que, en la actualidad, están siendo amenazadas por el consumo doméstico y el imperio del streaming. También alienta a los creadores a seguir contando historias.

Cate Blanchett desprendió una serenidad elegante con un estilismo negro muy sobrio, de líneas rectas y cuello alto, y joyería muy discreta, adecuada al acto institucional. También Bellucci escogió un look sobrio y clásico compuesto por un traje negro de chaqueta y pantalón, combinado con una camisa blanca de cuello amplio y puños visibles.

El Papa León insistió en el valor humano del proceso cinematográfico. El encuentro fue un modo de recordar que, incluso en un mundo saturado de pantallas, el cine sigue siendo un arte capaz de unir, conmover y revelar. Un espejo, a veces incómodo, en el que la humanidad continúa buscándose.