Donald Trump Jr., cena romántica en Marbella

La flamante novia del hijo mayor de Donald Trump, Bettina Anderson, la bella modelo de Palm Beach que le robó el corazón al primogénito del presidente de EEUU, ha recalado en Marbella acompañada de su novio en unas minivaciones improvisadas. El motivo ha sido una visita de trabajo de Donald Trump Jr. a Gibraltar, en Madison Building. Tenía una cita pendiente con el empresario Christian Ryan, asociado al ruso Konstantin Sokolov, presidente de Pelagos Data Centres. Desde que Bettina hizo su aparición en el balcón «Trump Sterling», en la investidura presidencial de su futuro suegro, se ha convertido en una pieza imprescindible del clan más mediático de EEUU. Algunos incluso la señalan ya dentro de «la célula Trump» como la mujer más elegante, eclipsando a la propia Melania.

En Marbella se dejó ver poco. Coches de la embajada, policías nacionales uniformados y escoltas blindaban la puerta del hotel Puente Romano. Solo se la vio unos segundos, arropada por unas fuerte medidas de seguridad, el pasado viernes bajo una intensa lluvia, cuando arribó a Sea Grill, el restaurante del hotel donde se alojaba con su pareja. Allí celebraron una romántica velada. Es también el lugar favorito de Robert de Niro, Ricky Martin o Eva Longoria. Otra celebridad que celebró su cena en este idílico lugar fue su futura cuñada Tiffany Trump, que estuvo en estas mismas instalaciones de Marbella en junio de 2017, en una de sus paradas durante sus vacaciones en Europa.

Viaje confidencial

Donald Trump Jr. abandonó a primera hora del sábado las instalaciones de Puente Romano destino al aeropuerto de Málaga. Este medio consultó al establecimiento hotelero algún dato más sobre el viaje del hijo del presidente de los EEUU, pero se limitaron a informar «que esta visita era confidencial». El hecho de recalar en España tenía un objetivo laboral concreto. El vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar The Trump Organization, Trump Jr, se desplazó desde Marbella a Gibraltar el viernes y allí estuvo reunido toda la mañana en el Madison Building, un complejo de oficinas situado en La Roca, donde tienen su sede importantes empresas y bufetes de abogados de la colonia británica.

La comitiva en la que viajaba, integrada por cuatro vehículos fue escoltada en la autopista AP-7 por agentes de la Policía Nacional para velar por la seguridad del hijo del mandatario, debido a las fuertes retenciones en la Línea de la Concepción. Aquí el tráfico queda inmovilizado a causa de los atascos de la zona del Estrecho. Pasada la verja, ya en Gibraltar, un dispositivo policial cortó el tráfico de varias calles para priorizar su paso.

Integrada en la familia

La nueva pareja del primogénito de Trump ya está totalmente integrada en la familia. Hace unos meses, después de que apareciera en la investidura del que será su suegro, la veíamos con todos en el desfile anual de Pascua en la Casa Blanca.

Una costumbre que se remonta a 1978 y donde la influencer disfrutó de su posición. Los más allegados subrayan que Donald padre está encantado con la relación. Bettina proviene de una de las familias más influyentes de Florida. Su padre, Harry Loy Anderson, hizo historia en 2013 como presidente del banco Worth Avenue National Bank de Estados Unidos; su madre, Inger, es una respetada filántropa. Bettina se ha hecho un nombre como modelo, influencer y filántropa.