Lo corazón contento de María Hervás: de Dani Martín a Alfred García, todos sus amores

Hemos echado en falta ‘El Hormiguero’ durante las semanas que ha durado la Navidad, pero ya está de regreso con nuevos personajes de primer nivel como invitados. Este martes comienza la aventura para Pablo Motos al recibir en plató a María Hervás, una de las actrices de moda, que compartirá experiencia con su compañero en la serie ‘Machos Alfa’, Fernando Gil. Para promocionar la llegada de la tercera temporada, la pareja de actores se someterá a las preguntas del presentador y a las fechorías de sus colaboradores y sus hormigas. Se lo pasarán bomba, eso sin duda. Pero lo que el público busca también es conocer un poco mejor a los protagonistas del día, más allá de su vertiente profesional. Especialmente sobre ella, que ha copado muchos titulares en la crónica social por sus sonados amores, aunque ha sabido mantener la atención mediática a límite y destacar especialmente por sus trabajos.

Dani Martín y María Hervás Revista 'Diez Minutos'

Eso sí, Internet tiene memoria y su público no olvida tampoco quiénes han pasado por su corazón. Más allá de los grandes papeles que le han dado fama y reconocimiento profesional, María Hervás también ha acaparado mucha atención de los medios de comunicación por los hombres que han anidado en su corazón. Así ha sucedido recientemente cuando en su camino se ha cruzado el cantante Dani Martín, conocido popularmente por ser el vocalista de la mítica banda ‘El canto del loco’ que marcó toda una generación con su música. Lo mismo que se propone ella con sus dotes interpretativas, que llevó al cantante a visitarla a ver la función ‘The Second Woman’. Es más, al terminar la representación, exhausta, la actriz fue vista subiéndose al coche del artista, lo que ponía en preaviso a los periodistas de que algo se cuece entre ellos. Después llegaron más incursiones en el kiosco rosa con fotos de ellos en actitud distendida, saliendo del domicilio de él tras aparentemente haber hecho noche juntos. Sobre esto ambos han guardado silencio y no parecen muy dispuestos a ofrecer mayores detalles.

Y es que María Hervás, como también le sucede a Dani Martín, quieren apostar fuerte por su talento y no tanto ser motivo de debate popular por sus amores. Algo que, sin embargo, es complicado cuando por su corazón pasan otros artistas con nombre propio y una horda de fans a sus espaldas. El revuelo es esperado y todos quieren conocer más detalles sobre su affaire. Así sucedió por ejemplo cuando la actriz fue vista paseando con el también cantante Alfred García. El joven saltó a la fama como estrella del elenco de ‘Operación Triunfo’ 2017, viviendo una intensa historia de amor con Amaia Romero y llevándola al escenario de Eurovisión. Su carrera sobre los escenarios está consolidándose, pero parece que no cuajó su relación con la ganadora de su edición ni tampoco con la intérprete de ‘Macho Alfa’. Después de que a principios del 2023 surgiesen los rumores sobre su relación, tras ser sorprendidos de cita en actitud cariñosa, lo suyo cayó en el olvido. No prosperó y dejaron de citarse, aunque se les consideró en su momento como novios oficiales. Ahora, como enemigos y es que han dejado de seguirse en redes sociales y parece que se han eliminado también de su recuerdo.

Antes de Dani Martín y Alfred García, María Hervás apostó en el amor por un hombre alejado de los escenarios y sin un movimiento fan al que enfrentarse. El revuelo generado al saber que ha salido con dos reconocidos cantantes fue mayúsculo en su día. Más discreto fue su noviazgo anterior, cuando mantuvo una relación con un arquitecto durante el año 2022. Pocos son los detalles que han trascendido del joven identificado como Miguel, con el que fue fotografiada en varias ocasiones en paseos por la capital y dedicándose románticos mensajes en redes. No escondían su amor, mostraban sus planes juntos y todo lo que se querían, pero de la noche a la mañana desaparecieron esas muestras públicas. Precisamente cuando apareció en el mapa Alfred García, aunque los motivos de su ruptura han sido tan discretos como los pasos que dieron durante su romance. La actriz no quiere desviar la atención fijada en su trabajo, de ahí que sean pocos los detalles que trascienden, aunque sus fans cada vez quieran saber más y más. Quizá esta noche Pablo Motos logre robarle alguna jugosa declaración al respecto.