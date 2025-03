Cristina Seguí estalla en plena polémica con Frank Cuesta: "Compraos una puta vida"

Mal momento para Frank Cuesta. A su reciente detención en Tailandia y al perenne enfrentamiento con su exmujer, Yuyee, se le suma ahora la ruptura con una de sus mejores amigas. Cristina Seguí, cofundadora de Vox, ha sido señalada por el naturalista y sus seguidores como posible causante de sus recientes males, una supuesta mano negra que habría llevado al creador de contenido a romper lazos con ella: “Si me quieres poner esa querella, me la pones. No vamos a volver a ser amigos, así que tú en tu casa y yo en la mía”.

Unas acusaciones ante las que Seguí no se ha quedado callada. A través de sus redes sociales ha cuestionado el señalamiento que han sufrido varias personas cercanas a Frank Cuesta, acusadas de provocar su detención y sus problemas con la Justicia de Tailandia. “Estaría muy bien que los medios que viven de enmierdar con vidas ajenas, dejaran de especular y llamaran por teléfono. El día 18 de febrero se hacían Videos culpando a la exmujer de Frank Cuesta, dos días después a ‘personas importantes de Tailandia’, después con una trabajadora que ha sido linchada y amenazada de muerte”, comienza diciendo Cristina, enumerando a las supuestas culpables de las catastróficas desdichas que asolan al herpetólogo.

Mucho más dura se ha mostrado al final de su mensaje. “Hoy me toca a mí. Esto es lo que se dijo anoche. Compraos una puta vida”, ha espetado junto a un vídeo en el que Frank Cuesta y Javier Oliveira aparecen comentado los últimos acontecimientos que han marcado la vida de Cuesta.

“Frank no es perfecto”

Hace solo unos días, Seguí se pronunció sobre la detención del que hasta entonces era su amigo y con sus declaraciones ya hizo patentes ciertas tensiones con él. Señaló que “se están buscando culpables y hay muchísimas cosas que no sabemos” y reconoció que el naturalista “no es perfecto”.

Finalmente, Seguí apuntó que Cuesta se equivocó al amenazar con publicar información comprometedora de políticos y gente importante, advertencia que podría haber precipitado su detención. “Diciendo que tenía información de políticos y de gente importante, creo que se equivocó, fue un error y pecó de incauto porque él más que nadie sabe cómo funciona Tailandia”, afirmó Seguí.