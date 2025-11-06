Gloria Camila, a por todas contra Gema Aldón tras acusarla de empujar a Ana María Aldón al suicidio

Gloria Camila Ortega ha regresado ya de Honduras, tras participar en ‘Supervivientes All Stars’. No llegó a la final y se quedó fuera del pódium, pero pudo desconectar de las polémicas que le perseguían en España. Pero le estaban esperando y ya se ha puesto en materia. Más allá de lo sucedido en los Cayos Cochinos o lo referente a la custodia de su sobrina Rocío, lo que se ha encontrado a su regreso ha sido una acusación muy grave. Se la sirve en bandeja una de sus enemigas habituales en los platós de televisión: Gema Aldón. La hija de Ana María Aldónse niega a enterrar el hacha de guerra y ahora sube la apuesta al decir que Gloria empujó a su madre al suicidio.

Una afirmación muy dura, casi delictiva, de la que se niega a retractarse, aunque sí matizar ante la amenaza de demandas de su enemiga: “Voy con mi verdad por delante. No me voy a retractar de nada de lo que he dicho, puesto que es la verdad (…) No fue solo de ella, fue algo en conjunto. No fue solo una persona la que incitó al malestar de mi madre en esa familia. Lo ha dicho mi madre públicamente, no me lo estoy inventando yo. No es algo que esté diciendo en primicia o exclusiva”. La hija de Ortega Cano, desde su nueva silla de colaboradora de ‘El tiempo justo’, da la cara a tan peliaguda acusación.

La respuesta de Gloria Camila a Gema Aldón

La aludida ha escuchado detenidamente las últimas declaraciones de Gema Aldón. Esas en las que ya no le echa toda la culpa a ella del intento autolítico de su madre, sino que habla de un conjunto de personas y circunstancias de esa casa. “Matizó bastante, reculó. Pero vamos, que yo sigo con lo de ponerlo en manos de abogados, porque sigue diciéndolo. Además, miente bastante, porque su madre ya venía con mediación antes de conocernos a nosotros, dicho por ella”, subraya.

Además, le recuerda de que Ana María Aldón venía con muchos problemas previos y que los conflictos no comenzaron en su vida cuando se mudó a su casa. Ya incluso con su hija ha tenido fuertes encontronazos, como así se encargó de venderlos la hija en los platós. De hecho, este miércoles se recordó que la propia diseñadora había reconocido tres intentos de suicidio a lo largo de su vida, por lo que arrastra problemas de salud mental de mucho antes de su affaire con Ortega Cano.

“El victimismo a mí ya me está cansando, sobre todo con mentiras. Me gustaría que no metiese a la gente como culpable de una cosa tan grave como los suicidios. No lo voy a permitir”, pone de relieve Gloria Camila. Confiesa estar cabreándose por momentos, por eso no quiere caer en insultos, aunque recuerda que la primera en llamar a Ana María “hija de p…” fue su hija, además de referirse a la colaboradora como “recoge Yuca”, lo que entiende como “un comentario racista”. Habla también de “amenazas de una manera agresiva”. Es por eso que dice estar “bastante cansada ya de que se acepten este tipo de ataques y comentarios”. Serán sus abogados los que velen por sus intereses.