Cuore 2024: así queda nuestro pronóstico en las cosas del querer

¿Qué pareja se romperá en el año 2024?

José de Santiago: Si no consiguen arreglar sus desafueros, Sergio Ramos y Pilar Rubio podrían anunciar su ruptura por medio de un comunicado. Desde su entorno se habla de diferencias conyugales, pero espero que no sean definitivas.

Paloma Barrientos: Es difícil responder teniendo en cuenta que nos hemos encontrado con historias de amor que pensábamos que eran definitivas y que se han roto de un día para otro. Hay parejas en la cuerda floja, pero todo se puede recomponer. Entre estas parejas en crisis están Sergio Ramos y Pilar Rubio, Rosauro Varo y Amaia Salamanca y Albert Rivera y su actual novia –o no novia–. Quienes no van a volver son el torero de la no boda y su novia.

Ángela Portero: Si hacemos caso a la actualidad, la primera pareja rota de este año podría ser Ramos y Pilar Rubio, aunque es verdad que para ambos es importante mantener la familia unida.

¿Serán padres Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

J.S.: Aunque a Tamara le gustaría ser madre biológica, tendrá problemas para quedarse embarazada y, seguramente, iniciará los trámites para adoptar.

P.B.: Dios lo quiera. Hay unas circunstancias físicas que lo hacen más complicado, pero están ya manos a la obra y sí serán padres.

A.P.: Yo creo que igual al final de año sí. Ya ha anunciado que no le importaría recurrir a la adopción.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el País Vasco. @tamara_falco

¿Se casarán Paloma Cuevas y Luis Miguel?

J.S.: Luis Miguel ya le ha pedido a Paloma casarse, pero ella cree que es demasiado pronto para dar un paso tan importante y prefiere esperar. La vida viajera de Luis Miguel separaría demasiado a Paloma de sus padres y de sus dos hijas.

P.B.: Estoy convencida de que sí y lo harán más pronto que tarde. Los dos han demostrado que tienen una vida compatible. Paloma ha superado su traumático divorcio y para él, Paloma le da estabilidad.

A.P.: Creo que no. Él no tiene intención de pasar por el altar.

¿Se divorciarán Federico de Dinamarca y Mary Donaldson?

J.S.: Ese matrimonio está prácticamente roto desde hace tiempo, pero de cara a la opinión pública intentan demostrar lo contrario. En la cara de Mary se nota la tristeza que le producen las presuntas infidelidades de su marido. Por razones de Estado y por petición de la Reina danesa,seguirán juntos.

P.B.: Mientras siga siendo el heredero, seguirán casados. Si fueran ciudadanos daneses, sería otra cuestión.

A.P.: Es complicado que, siendo él heredero de la Corona danesa, se divorcie. No será la primera princesa a la que su marido le haya sido desleal, salvo Diana de Gales, la única que se divorció.

Federico y Mary de Dinamarca Gtres

¿Qué personaje de 2023 desaparecerá en 2024?

J.S.: Enrique Iglesias ya ha anunciado que deja temporalmente los conciertos y se dedicará más a su familia y a componer. Un año sabático para regresar con más fuerza en 2025.

P.B.: Por mí, las influencers, hombres y mujeres que no aportan nada. Así como algunos elementos televisivos.

A.P.: Nadie desaparece del todo, en algún momento resurgen. Pero sorprende la desaparición mediática de personajes como Belén Esteban, Rosa Benito o Jesulín.

¿Qué pareja se reconciliará en 2024?

J.S.: La de Chenoa y su marido ya está en marcha. Están atravesando una crisis, pero no van a firmar el divorcio.

P.B.: Chenoa y su marido.

A.P.: Mucha repercusión tendría la reconciliación de Juan Ortega y Carmen Otte. Tienen una conversación pendiente.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas Instagram

¿Se reconciliarán los Windsor con Harry y Meghan Markle?

J.S.: Me extrañaría mucho que las aguas vuelvan a su cauce. Carlos III nunca vio con buenos ojos la relación de su hijo con Meghan, ni tampoco el príncipe Guillermo quiere tener contacto con ella. El cisma familiar era inevitable.

P.B.: Si Harry se divorciara de la duquesa, volvería a La Firma. Estar lejos de los privilegios con los que nació es muy difícil.

A.P.: Lo veo difícil mientras él continúe con Meghan.

¿Acercarán posturas los hijos de la duquesa de Alba?

J.S.: Cayetano y sus hermanos mantienen un fuerte distanciamiento desde que murió su madre, y los desacuerdos son cada año que pasa peores.

P. B.: Hay demasiados bandos. De cara a la galería seguirán juntos, pero ya hay resentimientos irreconciliables.

A.P.: Me imagino que no por la actitud de Cayetano, acusado de haber roto el pacto de silencio.

Cayetano Martínez de Irujo, de riguroso luto, en la misa en honor a la duquesa de Alba GTRES

¿Se casarán Gerard Piqué y Clara Chía?

J.S.: No veo al exfutbolista con ganas de casarse. Además, en la familia de Clara no ven con buenos ojos esta relación.

P.B.: Sería lo natural.

A.P.: Es posible que haya boda.

¿Personaje del corazón más querido de 2023?

J.S.: La princesa Leonor se ha ganado el cariño de todos los españoles por su sencillez, su cultura y su saber hacer en cada uno de los actos a los que ha tenido que acudir como heredera.

P.B.: La princesa Leonor. Su imagen impecable sigue en nuestra retina.

A.P.: Tamara Falcó, por su lucha por su amor a Onieva.

La Casa Real publica los nuevos retratos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía Casa Real

¿Será Daniel Sancho condenado a muerte?

J.S.: Pienso que la sentencia le condenará a muerte, pero el Rey de Tailandia la cambiará por una pena de cárcel perpetua.

P.B.: Si no fuera hijo de padre conocido, nos interesaría cero. Se sabrá en abril.

A.P.: Sí, pero no se le ejecutará.

¿Conoceremos al primer novio de la princesa de Asturias?

J.S.: Se ha dicho que tiene un compañero cadete que le gusta mucho, pero sus padres opinan que es demasiado joven.

P.B.: Al primero, no. Ya ha tenido algún noviete que otro, al menos en Gales.

A.P.: Me encantaría, tiene edad.

¿Volverá Juan Carlos a España?

J.S.: Vendrá cada cierto tiempo, pero no le veo instalado definitivamente en nuestro país.

P.B.: Me consta que, además de a las regatas, viene mucho a España. Creo y deseo que pueda volver a España, sin ser un repudiado.

A.P.: Poco a poco, aunque no creo que se instale definitivamente en España.