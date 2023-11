Enrique Iglesias anuncia su retirada de la música: su adiós como cantante

Enrique Iglesias ha dejado a sus fans desconsolados con el inesperado anuncio de que su retirada profesional. Después de ser una constante musical cada verano que se precie de los últimos 30 años, desde que debutase en 1995 a espaldas de sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler. El cantante ha decidido bajarse de los escenarios, frenar el ritmo y centrarse en disfrutar de la buena vida sin trabajar tanto. Así, ha informado por sorpresa que se retirará parcialmente de la música después de la publicación de su próximo trabajo, el disco Final Vol. 2, como así asegurado él mismo, dejando claro que será el último de su lista de álbumes. Ahora bien, esto no cierra la puerta a que continúe lanzando al mercado canciones sueltas que amenicen las pistas de baile cada verano, como así marca ya la tradición.

El cantante ha detallado no solo que su deseo de bajar el ritmo de trabajo y comenzar a disfrutar de lo sembrado, sino también de que esta retirada será antes de lo que se podría pensar. “Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos vídeos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo”, decía Enrique Iglesias sobre sus planes para cerrar el que será su último disco.

Y es que parece que Enrique Iglesias no está dispuesto a caer en los errores que ha destacado de su padre, que ha estado ausente en su infancia y al margen de su crianza. El trabajo no será un impedimento para que el artista madrileño, afincado en Miami, pueda ver crecer a sus hijos. Quizá por esto ha decidido pisar el freno, aunque no a fondo, pues aún tiene entre manos una titánica gira internacional que le lleva a compartir escenario junto a otros grandes de la música latina como Pitbull o Ricky Martin. Después llegará el lanzamiento de su último álbum, la grabación de un par de videoclips y después pensar en lanzamiento de singles esporádicos. No parará, pero meterá más tiempo en familia en la ajetreada ecuación.

Pero, como decimos, Enrique Iglesias no está dispuesto a alejarse nunca de la música, su gran pasión: “Nunca voy a dejar de escribir canciones, porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante”, confesaba para sorpresa de muchos desde la revista estadounidense ‘Today’.