Dani Alves, de la cárcel por supuesta agresión sexual a predicador religioso: "Dios llegó en el peor momento de mi vida"

Durante los meses que Dani Alves pasó entre rejas, su nombre dejó de sonar por sus goles para ocupar titulares judiciales. El exfutbolista vivió su etapa más oscura, encerrado en la prisión de Brians 2, mientras su entorno más cercano se debatía entre el desconcierto y la esperanza.

La caída fue estrepitosa: de icono del fútbol mundial a acusado por un delito de agresión sexual. Los focos, que durante años le habían acompañado en los estadios, se convirtieron en una luz fría de cámaras apostadas ante la cárcel, testigos mudos de un proceso que dividió a la opinión pública.

Meses después, la historia dio un giro inesperado: la Justicia lo absolvió por falta de pruebas concluyentes. La sentencia supuso un respiro para Alves y un nuevo capítulo en una vida marcada por la intensidad dentro y fuera del campo. Su entorno más próximo habla de un hombre cambiado, golpeado por la experiencia y decidido a mantener un perfil bajo, lejos de los excesos y del ruido mediático que un día fueron su hábitat natural.

En este sentido, la fe ha sido un pilar fundamental para él. El exfutbolista ha abrazado a Dios y la religión cristiana se ha convertido en su mantra. Tanto es así que Alves participa activamente en las misas evangelistas de la Iglesia Elim Girona. En un vídeo que no ha tardado en viralizarse en redes sociales, Dani se anima a prestar su propio testimonio sobre su encuentro con Dios, en un tono que recuerda al empleado por otros predicadores.

“Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios. En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”, dice Alves a lo largo de su intervención.

Esta fuerte vocación religiosa ahora se refleja también en su biografía de Instagram, donde se autodefine como “discípulo de Cristo Jesús” y comparte pasajes de la Biblia. Una nueva vida centrada en la fe y, por supuesto, la familia que ha formado con Joana Sanz, con la que acaba de tener su primer hijo en común, que se suma a los que ya tuvo con Dinorah Santana, su primera mujer: Daniel y Victoria.