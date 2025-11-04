Pedro Piqueras, como nunca lo habrías imaginado: en pijama entre gallinas

Pedro Piqueras está alejado de la televisión, disfrutando las mieles de una merecida jubilación. Eso sí, se resiste a aparcar definitivamente su gran pasión por la comunicación y suele hacer alguna que otra inmersión en el medio. Ha estrenado podcast en el que habla sobre los desafíos de las empresas familiares, mientras que comparte su experiencia y sabiduría como presentador de Informativos Telecinco en conferencias y clases magistrales a estudiantes de Periodismo y Comunicación. Pero también sigue en contacto con su público a través de las redes sociales, regalando píldoras tan inesperadas como la de ahora.

A sus 70 años, el presentador está llevando una vida mucho más relajada, tras haber aparcado la frenética actualidad y cumplir con rigurosos horarios. Ahora otea el horizonte desde otra perspectiva más madura, con la experiencia que ofrece los años, y tras sentirse satisfecho con el buen trabajo realizado. Es por eso que ahora se permite el lujo de abrir pequeñas ventanas a su intimidad, a su faceta más cercana, a sus inquietudes personales. Algo de lo que presume en sus cuentas en las redes sociales, como ahora que no tiene reparos en mostrarse al mundo en pijama y entre gallinas.

Pedro Piqueras en pijama entre gallinas Instagram

Pedro Piqueras en su faceta más íntima e inusual

Son muchos los que se sorprenden al verle de cuerpo entero, tras décadas mostrando tan solo su busto detrás de la mesa de los Informativos Telecinco. Pero ahora ha dejado boquiabiertos a muchos, quienes creían que siempre llevaba un clásico traje de chaqueta, camisa y corbata. Aunque era su indumentaria de trabajo, no es precisamente el look al que recurre cuando anda cómodamente por casa o cuando da de comer a sus gallinas. Para estas tareas recurre a la comodidad que tan solo ofrece un pijama, aparcando por un momento la elegancia y el protocolo que ha dictado su labor frente a las cámaras.

Con unos pantalones de pijama a cuadros, una camiseta informal de manga larga en color azul marino y unas pantuflas en tono grisáceo. Así se muestra al natural y sin ninguna pretensión Pedro Piqueras en el último vídeo que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Un clip en sus stories que está cosechando muy buena acogida por parte del público, que aplaude su naturalidad. En él se muestra llevando una pequeña bandeja con alimentos con los que dar de comer a sus gallinas, que le siguen de cerca a la espera de tan preciado manjar en sus manos.

Las gallinas forman parte de su vida no solo ahora que está jubilado, sino desde que era un niño. Sobre esto habló con Jesús Calleja durante uno de sus viajes, al dibujar su infancia en Albacete rodeado de animales: “Detrás de mi casa solamente había huertas. Teníamos gallinas y un cerdo”, recordaba Pedro Piqueras, que ahora a sus 70 años sigue conectado con la naturaleza y los animales de granja. Ya no quiere emplazar su vida entre rascacielos y en grandes ciudades, pues disfruta más del aire puro y de los placeres de la vida campestre.