Las redes no dan crédito a la nueva imagen de David Bustamante: "Me ha costado reconocerle"

El nombre de David Bustamante se ha vuelto viral, tras la publicación de un usuario de X que ha publicado un vídeo en el que el cantante aparece con una imagen muy distinta. Bustamante actuó este sábado 30 de noviembre en Ponferrada y sus fans le han notado muy cambiado.

Sobre su actuación en la ciudad leonesa, un usuario escribió en X: "Me ha costado reconocerle". Y en el muro de los comentarios se abrió el debate: "Pues sí, porque juraría que hace no demasiado estaba mazadísimo para un combate de boxeo. Espero que esté bien de salud porque me cae bien", "David Bustamante es un hombre realmente especial. Las personas sensibles de corazón sufren mucho más que el resto, pero también se levantan mejor. Son más fuertes y están acostumbrados a resistir", "¿Es Antonio Orozco?" o "La edad pasa factura a todo el mundo. Si es feliz todo perfecto", escriben otros tuiteros.

La publicación cuenta ya con más de 100 comentarios. "¿Quién es el terrorista que le ha dicho a Bustamante que ese peinado le queda bien?", era otro de los mensajes críticos con el artista de San Vicente de la Barquera.