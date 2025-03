David Cantero pasa por quirófano tras su salida de Informativos Telecinco

David Cantero ha salido de Mediaset después de 15 años siendo uno de los rostros habituales de Informativos Telecinco. Mucho se ha hablado sobre los motivos que habrían precipitado su marcha, en medio de una oleada de mensajes de aliento y compañerismo por parte del gremio y un sinfín de rostros conocidos. También miles de anónimos. Ahora esto se volverá a producir al saber que el presentador ha tenido que pasar por quirófano, como así han adelantado desde ‘Look’.

Son muy pocos los detalles que han trascendido de su operación, más allá de que ha sido del menisco y que se encuentra perfectamente recuperado de la misma. Así lo demuestran unas fotografías que el citado medio muestra en las que aparece paseando por la calle como si tal cosa, ojeando su teléfono móvil distraída. Lo hace después de un fin de semana en el que ha aprovechado para respirar aire puro junto a su mujer y sus hijos, como así ha mostrado en redes sociales a sus fieles seguidores.

David Cantero Gtres

David Cantero, abrumado por el cariño recibido

El periodista está asombrado por la oleada de cariño que ha recibido desde que se conociese su salida de la cadena. Su último post, en el que explicaba los motivos del fin de sus servicios en Mediaset y cómo se encuentra tras la noticia ha tenido muy buena acogida. De hecho, está cerca de tener los 11 millones de reproducciones y miles de ‘me gusta’ de personas que han querido dejarle constancia de que no está solo y están deseando que todo le vaya bien en esta nueva etapa de su vida que acaba de iniciar, que tanto vértigo le da ahora mismo.

“Brutal. Me siento abrumado. Lo mejor, es que entre decenas de miles de comentarios solo he tenido que bloquear y borrar a dos o tres haters. El 99,9 % han sido palabras amables cariñosas, mensajes de ánimo y aliento. ¡Es impresionante! Me siento muy halagado y agradecido”, reconocía.

La verdad sobre la salida del presentador de Informativos Telecinco

David Cantero ya ha dejado claro que su marcha no se debe a una jubilación. Su deseo es continuar informando al público, como así hacía en TVE y después en Mediaset durante los últimos 15 años. Ahora se enfrenta a la búsqueda de nuevos retos profesionales, después de que la cadena haya decidido prescindir de sus servicios en un afán de abaratar costes. En la nueva estrategia que se ha fijado Mediaset no entra un fichaje tan potente como el que ha estado en nómina estos últimos tres lustros. Así lo ha confesado él mismo.

“La empresa está buscando abaratar costes”, sentencia David Cantero en el podcast ‘Lo que tú digas’. “Yo hubo un momento en el que dije ‘tú quieres que me vaya y yo casi que ya quiero irme’. Digo que fue amistosa, porque lo ha sido, hemos charlado. Cuando tú estás en una cena y sientes que alguien está incómodo contigo. Notas que algo pasa, que algo hay, alguien quiere quitarte del medio”, confiesa cómo le dijeron que ya no contaban con él.

David Cantero, periodista Mediaset España

“Las direcciones cambian, hay gente a la que le gustas más y otros a los que le gustas menos. Hasta el último momento yo he estado bien, he estado apoyado por mi equipo, por la dirección de Informativos Telecinco. De pronto ya notas que todo se ha enrarecido y charlas con la dirección y a lo mejor, lo mejor es esto. ¿Qué iba a trabajar, dos o tres o cuatro años más? Si íbamos a estar un poco incómodos, me voy y ya está”.

Además, confiesa que se percató de que algo no andaba bien “cuando me pasaron al fin de semana fue el punto de inflexión en el que empecé a notar que algo pasaba. Pensaba que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir”, destaca con optimismo David Cantero. Eso no quita que confiese que “para mí ha sido duro irme en un momento en el que no tenía pensado irme (…) Las dinámicas de las empresas son a veces incomprensibles. A mí se me ha dado una explicación lícita, pero no tiene que ver con mi forma de hacer. Son otros asuntos”.