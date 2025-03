La sentida reflexión de David Cantero sobre estar en paro: "Hasta que el cuerpo aguante"

Ya ha pasado más de una semana desde que la relación entre David Cantero y Mediaset terminó de forma inesperada para los espectadores. Cierto es que Telecinco está experimentando una época de profundos cambios, pero nadie podía imaginar que la cadena prescindiría de uno de sus rostros más emblemáticos y queridos por la audiencia.

Pasados los días y con más tiempo libre que nunca para reflexionar, el periodista ha compartido en sus redes sociales un sentido texto sobre las sensaciones que le embargan desde que está en paro, aunque prefiere tomarse este parón como un reto y una posibilidad de comenzar algo nuevo.

“Miro atrás y siempre me veo ligado a la televisión, tanto detrás como delante de las cámaras. Desde niño soñaba con ellas, aunque había muy pocas y solo existía una cadena. La tele, una de mis ‘cosas favoritas’. Siempre, desde muy joven (desde que tenía 21 años, como en la primera foto), he vivido aferrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo. He sido muy afortunado: he podido ganarme la vida durante 43 años gracias a mi verdadera pasión”, comienza diciendo el que fuera presentador de “Informativos Telecinco”.

Más adelante, Cantero señala que esta es la primera vez que se encuentra en situación de desempleo tras más de cuarenta años trabajando en televisión, “una sensación extraña, pero también estimulante. Aún no sé cómo ni dónde, pero seguiré en esto… ¡Hasta que el cuerpo aguante!”.

Por último, Cantero se muestra agradecido por todo el apoyo recibido estos días, tanto de parte de los espectadores como de algunos de sus compañeros: “Gracias a todas y a todos por tantísimo cariño, apoyo, respeto y admiración, muchísimo más de lo que nadie merece. No tendré muchos de los galardones periodísticos que otros poseen, pero os aseguro que este es el mejor premio que se pueda desear. Os lo agradezco de todo corazón”.

La despedida de Isabel Jiménez y Sara Carbonero

En cuanto se dio a conocer la marcha de Cantero de Mediaset, La emotiva despedida de Isabel Jiménez y Sara Carbonero de David Cantero tras su marcha de Mediaset: "Te quiero y te admiro" se dirigió a sus redes sociales para enviar un mensaje de cariño a Cantero, en el que expresa lo unida que está a su colega. “Pues ya estaría... ¿no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho”, ha comentado brevemente Jiménez. Unas bonitas palabras a las que el aludido ha contestado: “Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor desde el primer segundo hasta esta insólita despedida… Te quiero”.

David Cantero, Sara Carbonero e Isabel Jiménez Mediaset

A las palabras de afecto y cariño se ha sumado Sara Carbonero, que también trabajó durante una etapa en su vida en los informativos de Telecinco: “David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro”. Por su parte, el presentador responde: “Gracias de corazón queridísima Sara. Tus palabras alivian y dan aliento, son tan puras como tú. Gracias”.