David González, autor de 'La familia Franco 50 años después': "Carmen es la más sincera de los nietos del General"

A punto de cumplirse medio siglo del fallecimiento de Francisco Franco, el periodista David González publica “La familia Franco. 50 años después” (Editorial La Esfera de los libros), en el que refleja la situación actual de sus miembros y desvela anécdotas, secretos y episodios muy significativos. “Si hay una persona que me llama mucho la atención es Pilar, la hermana de Franco, que es el ejemplo del nepotismo a lo bestia. Cuando que cimentó su fortuna adquiriendo fincas que, después de la Guerra Civil, no estaban a nombre de nadie. Unas personas la denunciaron pero meterse con la hermana de Franco era una locura aquellos años”.



- ¿Cuál de sus nietos le parece más interesante?



- El que ha tenido una evolución más interesante es José Cristóbal, que escribió a sus veinticinco años de edad unas memorias que contaban un relato muy descarnado de su familia, hablaba de su padre, el marqués de Villaverde, con una crudeza tremenda. Llegó a decir que el marqués se había casado con su madre solamente para dar un braguetazo. Estudió la carrera militar, abandonó el Ejército, y se casó y, posteriormente, se separó de Jose Toledo. Ahora vive alejado del foco mediático y sin querer saber nada de la prensa del corazón.

La familia Franco. 50 años después Editorial La Esfera de los libros



- Pero no ha sido el más discreto.



- Tiene razón. El primer puesto se lo lleva su hermana Mariola, casada con Rafael Ardid y que dirige una asociación que defiende la memoria de su abuelo. Y eso que, curiosamente, tenía la fama de ser la roja de la familia.



- La más independiente es Merry…



- Aunque era la nieta favorita del general, ha sido la hippy de los Franco, la más liberal y rebelde en sus planteamientos. Tras separarse de Jimmy Giménez Arnau abandonó España con su hija y actualmente reside en Estados Unidos.



- Tenía un mote muy curioso.



- La llamaban “la ferrolana”, porque se parecía mucho en carácter a su abuelo, que nació en Ferrol.



- ¿Y quién era la preferida de la abuela Carmen Polo.



-: Sin lugar a dudas, Carmen. He descubierto una anécdota muy curiosa, y es que su primer marido, el Duque de Cádiz, por mediación de Lord Mountbatten, impulsó la idea de convertir Gibraltar en algo parecido a un principado conjunto de España y Gran Bretaña , en el que el duque y Carmen serían los copríncipes.

Carmen Polo, viuda de Franco, su hermana Isabel (detrás), acompañada de su yerno el Marqués de Villaverde (dc), con sus bisnietos Franciso y Alfonso (delante), y sus nietos, Merry, Jaime y Arancha que sujeta al bisnieto más pequeño Francisco de Borja; observan la llegada del helicóptero que lleva a los Reyes al Pazo de Meirás Efe



- Jaime es el que ha tenido la vida más complicada por sus antiguas adicciones.



- La polémica surgió desde el momento en que, como nieto de quien era, reconoció que tenía problemas con las drogas. Pero es el que mejores relaciones mantiene con la prensa y ha conseguido que nadie hable mal de él. Es un hombre muy afable.



- Hay otro episodio negro en su vida.



- Fue condenado por malos tratos a una de sus parejas, pero eso le sirvió de revulsivo para enderezar su vida. Ahora es feliz junto a su mujer y se dedica a llevar con ella sus negocios. Es un ejemplo de cómo gestionar cosas muy duras.



- Su hermana Carmen no se calla nada… en su revista de cabecera.



- En este sentido es la más sincera de los nietos del general. Recuerdo una entrevista en la que reconocía que no había trabajado nunca y que vivía de las exclusivas. Tras recibir en efectivo lo que le correspondía de la herencia de su madre, se retiró a vivir a Portugal y hace una vida muy discreta.



- En cambio, su hijo Luis Alfonso aspira a la corona francesa…



- Es jocoso tal y como están las cosas. Se ha posicionado al lado de la extrema derecha gala y allí se ríen bastante de este hombre y le apodan Pepito, porque habla francés con acento español.



- ¿La fortuna familiar de los Franco es tan grande como se ha dicho?



- Es muy difícil calcularla, porque el yerno de Franco, el marqués de Villaverde, tenía buena parte de su fortuna fuera de España, en Filipinas, en Suiza… Pero al morir su esposa Carmen se cifró que esa fortuna ascendería a unos seiscientos millones de euros… entre dinero, joyas, propiedades, inversiones bursátiles, muebles… Sus hijos están vendiéndolo todo, centrándose en negocios como la especulación inmobiliaria.



- La mayoría de los nietos han vivido situaciones de separación matrimonial.



- Estoy convencido de que, de vivir el abuelo, todos habrían optado por la doble moral. Cuando Carmen abandonó al duque de Cádiz para irse con Rossi, su marido le planteó que hiciera su vida con el francés pero que no se fuera del domicilio matrimonial. De todos los hermanos, solamente Arancha y Mariola no se han separado.