Penélope Cruz se compra un ático en Madrid por 2 millones: los lujosos detalles

Penélope Cruz dio el salto a Hollywood y se labró una privilegiada posición. Incluso ganó el Oscar y se metió a la crítica en el bolsillo con sus grandes papeles, pero nunca se ha alejado demasiado de España. No solo porque aquí está su familia y porque aquí desea criar a sus vástagos, sino porque cada vez estrecha más lazos con nuestras fronteras, con apuestas que van mucho más allá de la interpretación. Durante estos días está inmersa en el proyecto de ‘La bola negra’ con Los Javis, en Madrid, pero ha aprovechado muy bien el tiempo y ha encontrado un hueco para cerrar la adquisición de una nueva joya inmobiliaria.

La mujer de Javier Bardemse ha comprado un ático en uno de los enclaves más privilegiados de la capital, levantado en el exclusivo barrio de Chamberí. Se ha dejado seducir por las maravillas que ofrece un edificio modernista de principios del siglo XX y no ha dudado en firmar para ser dueña de uno de sus cotizados áticos. Se encuentra cerca de la Glorieta de Quevedo y de la Plaza de Olavide. Una zona privilegiada. De ahí la cuantía que ha desembolsado: 2 millones de euros, tal y como detallan desde ‘Vanitatis’.

La nueva inversión inmobiliaria de Penélope Cruz

Como cabría esperar, la intérprete no se ha decantado por cualquier vivienda en Madrid. Ha buscado la que más rentabilidad le ofrecía, encontrando una auténtica joya inmobiliaria en el cotizado barrio de Chamberí. Un ático que se encuentra en la planta séptima de un edificio exclusivo por el que se lanzó este mismo verano, aunque ha tardado unos meses en que la noticia se propagase. Una transacción que se realizó a través de la sociedad que creó para gestionar sus inversiones patrimoniales en España, Buble Gold S.L.

Penélope Cruz y Javier Bardem en el Festival de San Sebastián 2024. Gtres

Ahora está en boca de todos, no solo por los 2 millones de euros que ha pagado por él, sino también por todo lujo de detalles con el que cuenta la residencia en cuestión. A pesar de que el edificio data de principios del siglo XX, ha sido sometido a un trabajo de acondicionamiento y reforma integral por parte del fondo suizo Pictet Alternative Advisors y la sociedad venezolana Lasabia, como así desgranan desde el citado medio. Con ello se entiende que no le falta detalle y que se ha medido cada centímetro para asegurar las comodidades de sus propietarios, así como la alta rentabilidad de los inversores.

En total, la edificación acoge 19 residencias, además de espacios comunes donde se respira el lujo y la ostentación. Por ejemplo, incluye una gastroteca, un gimnasio o incluso una piscina privada levantada en la azotea, con su correspondiente zona solárium para tostar la piel bajo el sol de Madrid. Entre la veintena de viviendas, tan solo cuatro son áticos, uno de ellos el elegido por Penélope Cruz para invertir sus ganancias y sacarle mayor rendimiento a su fortuna. Cuenta con 188 metros cuadrados, con espacios amplios y luminosos, techos altos y materiales de primerísima calidad. Como detalle, suelos de roble natural, encimeras de mármol veteado y un sistema domótico para hacer más cómoda la estancia de sus moradores.